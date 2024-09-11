Κλίμα τροπικό. Διαμονή στη ζούγκλα. Μηδαμινές προμήθειες. Χωρίς φωτιά. Χωρίς εργαλεία. Χωρίς καμία επικοινωνία με τον πολιτισμό.

To πιο αυθεντικό παιχνίδι επιβίωσης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, ακόμα πιο θεαματικό και συναρπαστικό.

Δείτε το τρέιλερ

18 Survivors με μόνες αποσκευές τα ρούχα που φορούν, και μοναδικό εξοπλισμό τις αντοχές τους, έρχονται αποφασισμένοι να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους και τη φύση, κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες.

Γιατί φέτος το SURVIVOR επιστρέφει στις ρίζες του, για να ζωντανέψει στις οθόνες μας τον απόλυτο ορισμό της επιβίωσης.

Τη Δευτέρα 16/09 στις 21.00 και καθημερινά στις 22.15, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στον Άγιο Δομίνικο τους παίκτες σε έναν στίβο μάχης που θα θυμούνται για πάντα.

Εδώ, κάθε δεξιότητα μετράει και η στρατηγική έχει τον πρώτο λόγο. Κάθε κίνηση, κάθε λέξη, κάθε λεπτό μπορεί να ανατρέψει πολλά.

Οι φετινοί Survivors είναι άνθρωποι καθημερινοί. Θα χωριστούν σε δύο ομάδες για να καταφέρουν να επιβιώσουν.

Η συμβίωση θα είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση.

Η συνεργασία είναι κρίσιμη για το καλό της ομάδας.

Τι γίνεται όμως όταν το ένστικτο και ο εγωισμός ξυπνούν; Όταν όλοι νιώθεις πως είναι εναντίον σου, εσύ ποιον θα επιλέξεις για σύμμαχο;

Το SURVIVOR επιστρέφει στις ρίζες του. Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στον ΣΚΑΪ.



Πηγή: skai.gr

