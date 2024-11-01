Λογαριασμός
Survivor με τον Γιώργο Λιανό: Ποιος πυρσός θα σβήσει; - Δείτε το trailer

Απόψε οι δύο Φυλές μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν την ασυλία. Θα καταφέρουν οι Αετοί να ανακάμψουν ή θα συνεχίσουν την επέλασή τους οι Τίγρεις;

Survivor

Οι Τίγρεις συνεχίζοντας το δυναμικό σερί τους και έχοντας κερδίσει το διαφορετικό έπαθλο επικοινωνίας περιμένουν πλέον να μάθουν ποιος θα απολαύσει το λαχταριστό πιάτο που το συνοδεύει. Οι Αετοί δείχνουν αρκετά πεσμένοι και επηρεασμένοι από τις ήττες τους. Ο Απόστολος και ο Ορφέας έχουν εξασφαλίσει την ατομική ασυλία και την παραμονή τους στο Survivor. Θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια είναι το πόσο κοντά έχουν έρθει ο Γιάννης Ρηγάκης και η Φοίβη μετά την αλλαγή της ομάδας της δεύτερης.

Δείτε το trailer:

Απόψε, οι δύο Φυλές μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν την ομαδική ασυλία. Θα καταφέρουν οι Αετοί να ανακάμψουν ή θα συνεχίσουν την επέλασή τους οι Τίγρεις; 

Survivor

Η επιστροφή από την εξορία της Γεωργίας και της Ελένης ανοίγει νέες συζητήσεις καθώς και οι δύο είχαν αρκετό χρόνο να σκεφθούν και έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση και για ποιον το ταξίδι στο Survivor θα ολοκληρωθεί απόψε; 

Survivor

SURVIVOR
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15
 

