Οι Τίγρεις συνεχίζοντας το δυναμικό σερί τους και έχοντας κερδίσει το διαφορετικό έπαθλο επικοινωνίας περιμένουν πλέον να μάθουν ποιος θα απολαύσει το λαχταριστό πιάτο που το συνοδεύει. Οι Αετοί δείχνουν αρκετά πεσμένοι και επηρεασμένοι από τις ήττες τους. Ο Απόστολος και ο Ορφέας έχουν εξασφαλίσει την ατομική ασυλία και την παραμονή τους στο Survivor. Θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια είναι το πόσο κοντά έχουν έρθει ο Γιάννης Ρηγάκης και η Φοίβη μετά την αλλαγή της ομάδας της δεύτερης.

Δείτε το trailer:

Απόψε, οι δύο Φυλές μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν την ομαδική ασυλία. Θα καταφέρουν οι Αετοί να ανακάμψουν ή θα συνεχίσουν την επέλασή τους οι Τίγρεις;

Η επιστροφή από την εξορία της Γεωργίας και της Ελένης ανοίγει νέες συζητήσεις καθώς και οι δύο είχαν αρκετό χρόνο να σκεφθούν και έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση και για ποιον το ταξίδι στο Survivor θα ολοκληρωθεί απόψε;

SURVIVOR

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.