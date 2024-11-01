Ετεοκλής Παύλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει σε έξι μήνες

Πρωτομηνιά με αλήθειες στο Breakfast@Star, με τον Ετεοκλή Παύλου να μοιράζεται κατά κάποιον τρόπο τον πόνο του με την έναρξη της εκπομπής.

Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του Ελένη Χατζίδου να μπαίνουν στο πλατό με πολύ καλή διάθεση και κέφι μέχρι τη στιγμή που πάνω στην κουβέντα η Ελένη ανέφερε τη λέξη βάρος.... Αυτό ήταν. Αφορμής δοθείσης -εντάξει φάνηκε πως ήθελε να το μοιραστεί- ο Ετεοκλής Παύλου τους ανακοίνωσε πως χθες πήγε στον διαιτολόγο τους και τους ζήτησε να μαντέψουν πόσα κιλά έχει πάρει.

Ξαφνιασμένοι οι συνεργάτες του, του είπαν πως δεν καταλαβαίνουν να έχει πάρει και τότε εκείνος αποκάλυψε:

«Έχω πάρει 10 κιλά σε έξι μήνες... Και ναι είναι αλήθεια ότι πηγαίνω στο ψυγείο το βράδυ» με όλους να απορούν καθώς τουλάχιστον εντός του πλατό δεν συνηθίζει να τρώει τίποτα με τον ίδιον να απαντάει γελώντας πως δεν τρώει εκεί για να μην αφήνει πειστήρια.

Ενώ δίπλα του η Ελένη Χατζίδου, τόνισε πως είναι τυχερός γιατί παίρνει παντού, ακόμα και στα μπράτσα και γίνεται μπρατσαράς, με τους συνεργάτες τους να επικροτούν και να λένε πως δέχονται και μηνύματα για το πόσο ωραία μπράτσα έχει...

