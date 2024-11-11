Survivor: Ποιοι αλλάζουν μπαντάνα - Δείτε το trailer

Μετά την αποχώρηση του Απόστολου και την άρνηση του Άγγελου να χρησιμοποιήσει το τοτέμ της επαναφοράς, οι δύο Φυλές καλούνται σε ένα έκτακτο Συμβούλιο μείξης των ομάδων. Απόψε κάποιοι Survivors θα δουν το χρώμα της μπαντάνας τους να αλλάζει. Ποιοι θα γίνουν από Τίγρεις Αετοί και το αντίστροφο; Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των δύο Φυλών στις αλλαγές που θα ζήσουν;

Μετά το Συμβούλιο οι Survivors πρέπει να βρουν άμεσα τα πατήματά τους με τις νέες συνθέσεις για να διεκδικήσουν ομαδικά τα δύο έπαθλα. Μπορεί η ταχύτητα να είναι σημαντική, το ίδιο όμως ισχύει και με την αυτοσυγκέντρωση και την προσοχή. Ένα στραβοπάτημα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και στο άκουσμα της λέξης «paramédico» όλοι παγώνουν.

Δείτε το τρέιλερ:

