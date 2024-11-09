Survivor: Αποχωρεί ο Απόστολος - «Έβγαλαν τα άπλυτα στη φόρα» οι δύο ομάδες πριν αλλάξουν 

Αποκαλύψεις, κόντρες και μια συναρπαστική δοκιμασία επιβίωσης παρακολουθήσαμε στο 40ο επεισόδιο του φετινού Survivor. Μετά από ένα απόλυτα ανταγωνιστικό αγώνισμα που κρίθηκε στον πόντο η ομαδική ασυλία, οι ''Αετοί'' πήγαν στο συμβούλιο γνωρίζοντας ότι ένα μέλος της ομάδας δεν θα επέστρεφε στην καλύβα.

Πριν το αγώνισμα ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στις δύο ομάδες ότι μετά το συμβούλιο πρόκειται να αλλάξει η σύνθεσή τους, κάτι που προκάλεσε σοκ στους διαγωνιζόμενους.

Παρά το προβάδισμα που πήραν οι πράσινοι νωρίς στο αγώνισμα, τελικά το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία μονομαχία, με τους ''Τίγρεις'' να καταφέρνουν να πάρουν την νίκη και την πολύτιμη ομαδική ασυλία.

Μετά την ήττα, η καλύβα των ''Αετών'' γέμισε «πηγαδάκια», με τους παίκτες να προσπαθούν να καταλάβουν πως θα εξελιχθεί η ψηφοφορία και ιδιαίτερα πως σκοπεύει να ψηφίσει ο Μιχάλης που είχε κερδίσει την ατομική ασυλία. Αυτές οι συζητήσεις βοήθησαν τον Μιχάλη να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ειδικά η συζήτηση με τις αδερφές Πετεινάρη τον σόκαρε.

Φτάνοντας στο συμβούλιο οι ομάδες και καθώς η κουβέντα «άναβε», φάνηκε ότι υπήρχαν προβλήματα και στις δύο καλύβες. Παρά το γεγονός ότι οι ''Τίγρεις'' είχαν κερδίσει την ομαδική ασυλία ο Κάλι δεν δίστασε να θείξει τα ''κακώς κείμενα'' της ομάδας, προκαλώντας αντιδράσεις από τους συμπαίκτες του. Ακολούθησε η ψηφοφορία των ''Αετών'', η οποία κατέληξε με τη Φοίβη και την Ελένη να είναι υποψήφιες προς αποχώρηση. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Μιχάλης και ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει τον Απόστολο, κάτι που πυροδότησε μια κόντρα ανάμεσά τους. Τέλος ο Άγγελος πήρε θέση για διάφορα που ακούστηκαν και φάνηκε να διαφωνεί με την Ελένη, την οποία είχε ψηφίσει.

Αφού έληξε η τριπλέτα των υποψηφίων, ξεκίνησε η δοκιμασία της αποχώρησης. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι η Ελένη κατάφερε να εξασφαλίσει πρώτη την παραμονή της. Το ίδιο έκανε και η Φοίβη, η οποία δεχόταν συμβουλές και από την αντίπαλη ομάδα.

Τελικά ο χαμένος της βραδιάς ήταν ο Απόστολος, ο οποίος φάνηκε να περιμένει από τον Άγγελο να τον σώσει με το τοτέμ που έχει στην κατοχή του, κάτι που έγινε. Έτσι ο Απόστολος είναι ο παίκτης που αποχωρεί από το Survivor.

