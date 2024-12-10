Η πρώτη διπλή αποχώρηση του Survivor έμελλε να γίνει από την πρώτη δοκιμασία με 4 υποψηφίους. Η ισοψηφία που προέκυψε μετά την κάλπη περιέπλεξε την κατάσταση, καθώς πέρα από τις Χριστιάνα, Φοίβη και Ελένη, στη διαδικασία προστέθηκε και ο Ορφέας.

Η πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας του τελικού ήταν διαφορετική απ' ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα καθώς δεν βασιζόταν σε κάποια αθλητική δεξιότητα, αλλά ήταν εντελώς θέμα μνήμης. Στο κομμάτι αυτό η Χριστιάνα αποδείχθηκε πολύ δυνατή και κάνοντας πολύ γρήγορα το 3-0 κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Στον αντίποδα η Φοίβη δεν μπόρεσε να ακουλουθήσει τους δύο εναπομείναντες αντιπάλους και η μοίρα της κρίθηκε από νωρίς. Ορφέας και Ελένη έμειναν να παλεύουν για την τελευταία θέση στο παιχνίδι, με τον παίκτη να είναι τελικά αυτός που μπόρεσε να μείνει συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος, και να παίρνει τη νίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.