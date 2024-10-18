Το Survivor είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι επιβίωσης όχι μόνο για τα σκληρά αγωνίσματα, την πείνα, τις κλιματικές συνθήκες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και για την απομόνωση από τον έξω κόσμο και την κοινωνική ζωή. Πιθανά λόγω της τελευταίας ανάγκης, Ορφέας και Μαρία αποφάσισαν να κάνουν μια παρανομία μέσα στη νύχτα και να ξεφύγουν από τα αυστηρά όρια της καλύβας. Η βόλτα τους αυτή όμως έμελλε να τους βγει ξινή καθώς άνθρωποι της παραγωγής τους αντιλήφθηκαν.

Το επόμενο πρωί ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους δύο παραβάτες την ποινή τους, ενώ προειδοποίησε ότι σε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον, η ποινή θα αφορά και την υπόλοιπη ομάδα, καθώς οφείλει να φροντίζει να τηρούνται οι κανονισμοί από όλα τα μέλη της.

Πηγή: skai.gr

