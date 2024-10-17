Μια νέα μέρα ξεκίνησε στο Survivor με τους Αετούς και τους Τίγρεις να ετοιμάζονται για το αγώνισμα.

Φτάνοντας στον στίβο μάχης έπρεπε να επιλέξουν ποιον παίκτη θα έστελναν στην εξορία. Η Ekaterina και ο Παναγιώτης ήταν αυτοί που μάζεψαν τις περισσότερες ψήφους και έφυγαν προς την εξορία.

Στο αγώνισμα η Χριστιάνα τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει και να πάρει τη θέση της η Γεωργία.

Μια κόντρα μεταξύ Στεφανίας και Χριστιάνας έφερε εντάσεις στην ομάδα των κίτρινων.

Τον νικητήριο πόντο τελικά πήραν οι «αετοί», με σκορ 7-5, μετά την τελευταία και οριακή βολή της Μαίρης, κερδίζοντας και ένα απολαυστικό γεύμα για την επόμενη ημέρα.

Μετά το αγώνισμα οι παίκτες έκαναν έναν μικρό απολογισμό για όσα έγιναν, τις μικροεντάσεις που υπήρξαν, και την ψηφοφορία που έγινε σχετικά με το ποιους θα στείλουν στην εξορία.



Η Ekaterina και ο Παναγιώτης έφτασαν στην εξορία και τα βρήκαν όλα λίγο διαφορετικά... και κυρίως με πολλά καβούρια.

Μετά το τέλος του αγωνίσματος, ο Απόστολος και ο Ορφέας βρέθηκαν να κάνουν διαπραγμάτευση παρουσία του Γιώργου Λιανού.

Πηγή: skai.gr

