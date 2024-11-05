Survivor: Oταν η εμπιστοσύνη κλονίζεται, μπορεί να έρθει η νίκη;

Στα δύο πρώτα αγωνίσματα της εβδομάδας στο Survivor στον ΣΚΑΪ, οι νίκες μοιράστηκαν μεταξύ των δύο Φυλών. Θα γίνει το ίδιο και σήμερα ή μία ομάδα θα δείξει την αγωνιστική της υπεροχή στους στίβους μάχης;

Η εσωτερική αντιπαράθεση στους Τίγρεις, που έχει ξεκινήσει με την Χριστιάνα, συνεχίζεται και απόψε, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν δείχνουν να έχουν καταβάλλει τον αρχηγό, Νίνο.

Και στο εσωτερικό της ομάδας των Αετών τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Η προσπάθεια του Άγγελου να πιέσει περισσότερο τη Φυλή του για τη νίκη προκαλεί τον εκνευρισμό ορισμένων μελών της με τον Απόστολο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

Η σωστή καθοδήγηση έχει σημαντικό ρόλο στη θετική έκβαση ενός αγωνίσματος, πόσο μάλλον όταν σε αυτό οι αγωνιζόμενοι έχουν κλειστά μάτια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπιστοσύνη στην ομάδα, όταν όμως αυτή έχει κλονιστεί πώς μπορεί να έρθει η νίκη στο αγώνισμα;

