Ο Gaultier στην εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Λονδίνο. Ποιό τραγούδι του αφιέρωσε;

Το εντυπωσιακό Palladium Theater στο Soho του Λονδίνου γέμισε ασφυκτικά την Κυριακή το βράδυ με 2300 ανθρώπους να απολαμβάνουν την προγραμματισμένη sold out εμφάνιση της Άννας Βίσση εκεί. Μια εμφάνιση που οι Έλληνες του Λονδίνου περίμεναν πώς και πώς.

Ανέμσα στον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο για τη συναυλία -2300 άτομα χωρητικότητα- και ένας υπερδιάσημος σχεδιαστής μόδας που συνδέεται με στενή φιλία με την ελληνίδα super star. Ο Jean Paul Gaultier, πολτιγραφημένος εν μέρει κάτοικος της χώρας μας που επισκέπτεται συχνά πυκνά, έχει πολλές φορές διασκεδάσει με ελληνικά τραγούδια τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Μύκονο.

Διαβάστε ακόμα : Εριέττα Κούρκουλου- Λάτση: Η απώλεια του πατέρα της, η έκτρωση στα 15 και η στήριξη της μητέρας της

Και φυσικά η Άννα Βίσση δεν ήταν δυνατόν να μην αναφερθεί ονομαστικά σε εκείνον. Μιλώντας απ' ευθείας προς το μέρος του η Άννα αποθέωσε το ταλέντο του, το πώς τα ρούχα του κολακεύουν τις γυναίκες και τις αναδεικνύουν και τον ευχαρίστησε προσωπικά για την παρουσία του και για τις δημιουργίες που έφτιαξε για εκείνη. Ανάμεσά τους φυσικά και το ρούχο που φόρεσε στην σκηνή της Eurovision το 2006 στην Αθήνα.

Και αυτό ακριβώς ήταν το τραγούδι που του αφιέρωσε στη χθεσινοβραδινή της συναυλία. Το "Everything i am"

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.