Σοφία Κουρτίδου: Σκόνταψε στο ηχείο και έπεσε στη σκηνή!

Ένα ατύχημα είχε στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη η Σοφία Κουρτίδου με αποτέλεσμα να αποκτήσει ένα μεγάλο αιμάτωμα ψηλά στον μηρό της.

Η τραγoυδίστρια που εμφανίζεται αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη με τη Σοφία Μουτίδου σε μια μουσική παράσταση που σκίζει, to Σάββατο το βράδυ την ώρα που ερμήνευε το "Μία είναι η ουσία" -το λες και σημαδιακό- όπως κινιόταν στο μπροστινό μέρος της σκηνής σκόνταψε στο ηχείο και έφαγε μια άσχημη τούμπα.

Διαβάστε ακόμα : Κλέλια Ανδριολάτου: Επέστρεψε Αθήνα και χάθηκε σε πάρκινγκ εμπορικού!

Χτύπησε, αλλά δεν έχασε νότα. Άμεσα βρέθηκε στο πλάι της ο ηχολήπτης με την Σοφία να παραμένει κάτω και να συνεχίζει κανονικά το τραγούδι -ούτε αχ- ενώ βλέποντάς την να παραμένει στο δάπεδο στη σκηνή βγήκε και ο σύζυγός της Γιάννης Σεβδικαλής για να τη βοηθήσει να σηκωθεί. Τον διαβεβαίωσε πως είναι καλά και συνέχισε το τραγούδι αποθεώνοντάς τον.

«Χθες βράδυ έπεσα στη σκηνή την ώρα που τραγουδούσα... και ο άντρας μου, που δεν τον σταματάει ποτέ καμία δυσκολία, ήταν όπως πάντα δίπλα μου, για να με βοηθήσει να σηκωθώ. Γιατί σημασία δεν έχει να μην πέφτεις... αλλά να ξανασηκώνεσαι. Και οι άνθρωποι, ειδικά όταν έχουμε ο ένας τον άλλον, είμαστε πραγματικά ασταμάτητοι.

Μεγάλο ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας Δημήτρη Κοκκινίδη που έτρεξε αμέσως να βοηθήσει...» έγραψε η ίδια βάζονταςς το βίντεο από το ατύχημά της .

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.