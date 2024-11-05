My Style Rocks: Gala ελληνικός κινηματογράφος- Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ

Θρυλικές πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και εμβληματικοί ρόλοι που ερμήνευσαν σε αυτόν γίνονται πηγή έμπνευσης στο σημερινό Gala του My Style Rocks.

Η κάθε διαγωνιζόμενη πρέπει να μελετήσει το στιλ της ηθοποιού που της έχει ανατεθεί, την ενδυματολογική προσέγγιση της συγκεκριμένης ταινίας και να φέρει μία εμφάνιση προσαρμοσμένη στο σήμερα.

Η ανάθεση έχει ως εξής:

Σοφία Ζαριφόπουλος (Αλίκη Βουγιουκλάκη / Μοντέρνα Σταχτοπούτα)

Έλλη Μπαλτά (Τζένη Καρέζη / Τζένη Τζένη)

Ιωάννα Μπαράκη (Ρένα Βλαχοπούλου / Η Παριζιάνα)

Μαρία Παπαγρηγορίου (Μάρω Κοντού / Αλοίμονο στους νέους)

Σέβη Παπανίκου (Μαίρη Χρονοπούλου / Μία κυρία στα μπουζούκια)

Άννα Παπαχρήστου (Ζωζώ Σαπουντζάκη / Ξυπόλυτος Πρίγκηψ)

Κατερίνα Πεφτίτση (Ζωή Λάσκαρη / Οι θαλασσιές οι χάντρες)

Σοφία Χριστοδούλου (Κατερίνα Γώγου / Μία τρελή, τρελή οικογένεια)

Μαγικά καρέ του ελληνικού κινηματογράφου αναβιώνουν στο σήμερα για να εμπνεύσουν στιλιστικά και όχι μόνο!

Οι διαγωνιζόμενες μελέτησαν αρκετά, είδαν τις ταινίες και διάβασαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έρευνα έφτασε μέχρι το πρόσωπο από το οποίο έπρεπε να εμπνευστούν, όπως στην περίπτωση της Μαρίας η οποία αποκαλύπτει πως επικοινώνησε με την ίδια την κυρία Κοντού!

Η Άννα αποφασίζει να αναβιώσει τη χορογραφία της πρωταγωνίστριας που έχει αναλάβει ενώ η Ιωάννα επιστρατεύει το χιούμορ στη δική της προσέγγιση!

Θα καταφέρουν οι fashionistas να πλησιάσουν την αισθητική και το στιλ των μεγάλων πρωταγωνιστριών ή σε ορισμένες περιπτώσεις η υπερβολική προσπάθεια θα φέρει αντίθετο αποτέλεσμα;

Κάθε βαθμός είναι κρίσιμος για τη νίκη ή για την παραμονή μίας διαγωνιζόμενης. Ποια θα καταφέρει να κρατήσει στα χέρια της την επιταγή των 2.500 ευρώ και ποια θα ολοκληρώσει σήμερα την πορεία της στον διαγωνισμό;

