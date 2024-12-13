Survivor: Οι πρώτες δηλώσεις του Νίνο Νικολαΐδη λίγο μετά τη νίκη του

Μετά από έναν αγώνα γεμάτο προκλήσεις, ο Νίνος Νικολαΐδης, ο μεγάλος νικητής του Survivor, μίλησε για τους στόχους που έθεσε από την αρχή και πώς κατάφερε να τους υλοποιήσει, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του νικητή, ο νικητής του φετινού Survivor μίλησε για τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν!

“Μπαίνοντας στο παιχνίδι είχα θέσει ένα στόχο αρχικά να παραμείνω ο εαυτός μου, να μην αλλοιωθώ σε ίντριγκες και άλλα πράγματα που δεν μου ταιριάζουν. Τον πρώτο στόχο τον πέτυχα από αρκετά νωρίς στο παιχνίδι οπότε θεωρούσα ότι όποια στιγμή και να έφευγα θα ήμουν νικητής στο παιχνίδι.Ο δεύτερός μου στόχος ήταν να κατακτήσω τον τίτλο, να είμαι ο νικητής του, ο Survivor.

Χρόνια παρακολουθούσα το σόου και πάντα έβαζα τον εαυτό μου μέσα σε αυτό γιατί νιώθω έτσι, νιώθω ό,τι είμαι ένας Survivor στη ζωή μου και γενικότερα. Οπότε και ο δεύτερος στόχος επετεύχθη.

Και ο τρίτος και τελευταίος στόχος ήταν το χρηματικό έπαθλο το οποίο για εμένα δεν είναι το σημαντικότερο στη ζωή γιατί τα λεφτά έρχονται και φεύγουν, σημασία έχει να έχεις «λεφτά» μέσα σου και όχι στην τσέπη σου” αποκάλυψε ο Νίνο.

Πηγή: skai.gr

