Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια του «Fortnight», Taylor Swift, έγραψε ιστορία στα Billboard Music Awards (BBMA) το βράδυ της Πέμπτης, 12 Δεκεμβρίου 2024, καθώς έγινε η πιο πολυβραβευμένη νικήτρια BBMA με συνολικά 49 βραβεία.

Κέρδισε συνολικά 10 βραβεία στην εκδήλωση σε κατηγορίες όπως Top Artist, Top Female Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Hot 100 Artist, Hot 100 Songwriter, Top Streaming Songs Artist και Top Billboard 200.

Ο Drake πήρε τρία βραβεία και πλέον «μετράει» 42 νίκες. H Swift ευχαρίστησε το Billboard και τους θαυμαστές της, οι οποίοι, όπως ανέφερε, είναι που τη στηρίζουν, αγοράζουν τα άλμπουμ της και πηγαίνουν στις συναυλίες της.

«Όλα όσα συνέβησαν με την περιοδεία Eras και το ‘’The Tortured Poets Department’’, πρέπει να σας ευχαριστήσω. Σημαίνει τα πάντα για μένα το γεγονός ότι έχετε αγκαλιάσει τα πράγματα που έχω κάνει και το γεγονός ότι νοιάζεστε τόσο πολύ για τη μουσική μου», πρόσθεσε.

Η Swift, της οποίας τα 35α γενέθλια είναι σήμερα, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024, είπε στο τέλος της ομιλίας της ότι «αυτό είναι το ωραιότερο δώρο γενεθλίων» που θα μπορούσε να λάβει. «Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει κυριαρχήσει στα charts του Billboard, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το 2022, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κατέλαβε ολόκληρο το top 10 του Billboard Hot 100, με τραγούδια από το «Midnights», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και νωρίτερα φέτος, έσπασε το δικό της ρεκόρ όταν κατέλαβε τις 14 πρώτες θέσεις του Hot 100 μετά την κυκλοφορία του «The Tortured Poets Department».

Πηγή: skai.gr

