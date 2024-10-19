Survivor: Επέστρεψε από την εξορία και γυρνά απευθείας Ελλάδα ο Παναγιώτης

Τίτλοι τέλους για την πορεία του τραγουδιστή τραγουδοποιού πατέρα των Κιτρίνων Παναγιώτη στο Survivor. Ο παίκτης αφού επέστρεψε από την εξορία, ενημερώθηκε ότι η ομάδα του ηττήθηκε στον αγώνα ασυλίας και καλείται να υποδείξει τρεις υποψηφίους προς αποχώρηση.

Οι τρεις παίκτες που προέκυψαν από την ψηφοφορία αυτή ήταν ο ίδιος ο Παναγιώτης, η Φοίβη και η Χριστιάνα, μετά και από την υπόδειξη της Γεωργίας.



Σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού ο παίκτης αποκρίθηκε ότι δεν παραξενεύτηκε από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς αυτό είναι αποτέλεσμα την σύμπραξης Νίνο Μαρίας για να ελέγχουν ψηφοφορίες. Οι δύο παίκτες ακούγοντάς τον να τους κατηγορεί, προφανώς δεν έμειναν να τον παρατηρούν, και του απάντησαν σε έντονο ύφος.



Στην αναμέτρηση που ακολούθησε η Φοίβη ήταν εκείνη που "καθάρισε" πρώτη με το αντικείμενο, ενώ Χριστιάνα και Παναγιώτης συνέχιζαν να προσπαθούν για αρκετή ώρα. Τελικά η Χριστιάνα έφτασε πρώτη στην επίτευξη του στόχου, και παρέμεινε στο παιχνίδι.

Ο Παναγιώτης από την άλλη αποχώρησε ηττημένος για Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

