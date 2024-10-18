Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, το Happy Traveller πραγματοποιεί ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό στη Συρία, μία χώρα που έχει δοκιμαστεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα ταξίδι που έγινε πριν ξεκινήσουν τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και στο οποίο ο Ευτύχης επισκέπτεται τη Δαμασκό, τη Χομς και άλλες όμορφες και ενδιαφέρουσες περιοχές της χώρας.

Δείτε το trailer:

Στο πρώτο μέρος, αυτή την Κυριακή, ο Ευτύχης εξερευνά την πρωτεύουσα Δαμασκό, μία από τις πιο ιστορικές πρωτεύουσες του πλανήτη. Περπατάει στην παλιά πόλη και βλέπει τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα όπως:

Το Μέγα Τέμενος των Ομεϋαδών που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα ισλαμικής αρχιτεκτονικής σε όλο τον κόσμο, και είναι χτισμένο σε σημείο που υπήρχε αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός ναός αφιερωμένος στον Δία.

Την Ευθεία Οδό και τις πολυσύχναστες αγορές, στις οποίες δοκιμάζει και πολλές παραδοσιακές σπεσιαλιτέ, όπως σιροπιαστά, κιουνεφέ, φαλάφελ και παγωτό καϊμάκι.

Το σπίτι του Ανανία στην παλιά χριστιανική συνοικία της Δαμασκού.

Το Εθνικό Μουσείο της Συρίας, όπου φυλάσσονται και πολλά ευρήματα με ελληνικές επιγραφές από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και το φημισμένο λιοντάρι της Παλμύρας, από τον αρχαιολογικό χώρο στα Βορειοανατολικά της Συρίας, που καταστράφηκε από τους τρομοκράτες της ISIS κατά τη διάρκεια του πολέμου της Συρίας.

Τον ναό στο βουνό Κουασιούν πάνω από την πόλη με τη εκπληκτική θέα, όπου λέγεται ότι έγινε η πρώτη δολοφονία στην ιστορία του κόσμου με τον Κάιν να σκοτώνει τον αδελφό του Άβελ.

Το οδοιπορικό στη Συρία θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο και θα μεταφέρει και στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Γιατί το Happy Traveller είναι η ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες, που επισκέπτεται, όχι μόνο πανέμορφα φυσικά τοπία με εντυπωσιακές εικόνες και συναρπαστικές δραστηριότητες, αλλά και τόπους ιστορικού, πολιτιστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

