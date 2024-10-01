Καθόλου καλά φαίνεται πως δεν έχει ξεκινήσει παιχνίδι για τη Χριστιάνα Γρηγοράσκου. Η παίκτρια προφανώς μπαίνοντας σε μία έτοιμη ομάδα θα χρειαζόταν λίγο χρόνο προσαρμογής. Εδώ όμως φαίνεται τα πράγματα να είναι σοβαρότερα.

Μετά την ήττα των Κίτρινων σε αγώνισμα με έπαθλο έξτρα προμήθειες και μια κουβέντα που ακολούθησε, η παίκτρια ξέσπασε σε κλάματα φανερώνοντας την κακή ψυχολογική της κατάσταση. «Νιώθω πάρα πολύ πιεσμένη... Έχω απέναντί μου αχάριστους ανθρώπου» ανέφερε, ενώ προσέθεσε «Θέλω λίγο ακόμα για να τα βγάλω όλα στη φόρα», χωρίς ωστόσο να πει τι εννοεί.

Πηγή: skai.gr

