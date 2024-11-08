Ο Άρμι Χάμερ μίλησε για τη σχέση του με τη μητέρα του Ντρου και πώς η θρησκεία τους οδήγησε σε ρήξη. Μητέρα και γιος βρέθηκαν μαζί στο «Armie Hammer Time Podcast» και όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, η Ντρου έχει βαθιά πίστη στον Θεό, την οποία προσπάθησε να του τη μεταφέρει χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα για εκείνη.

Ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name» εξήγησε πως από νωρίς έθεσε τα όριά του. «Το παν είναι να κατανοήσεις ότι αυτό είναι κάτι τόσο μεγάλο και είναι μέρος του ποιος είσαι, του τι είσαι και του σκοπού σου», σχολίασε. Και αποκάλυψε ότι υπήρξε μια περίοδος που δεν είχαν επικοινωνία.

«Και πραγματικά, είχαμε μια περίοδο στη ζωή μας που δεν μιλούσαμε καθόλου, γιατί της είπα: "δεν χρειάζομαι πάστορα, χρειάζομαι μια μαμά. Κι αν δεν μπορείς να είσαι μαμά και μπορείς να είσαι μόνο πάστορας, τότε δεν χρειάζομαι μια τέτοια σχέση στη ζωή μου. Δεν χρειάζομαι έναν πάστορα". Και δεν μιλήσαμε για λίγο καιρό, γιατί εσύ είπες: "Αυτή είμαι"», συνέχισε ο ηθοποιός, απευθυνόμενος στη μητέρα του προσθέτοντας ότι: «Κι αυτό είναι μια χαρά. Ο καθένας επιτρέπεται να αντιδρά όπως θέλει, όταν ο άλλος βάζει τα όριά του».

Παραδέχτηκε ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη σχέση της με τη θρησκεία, καθώς «ο καθένας έχει δικαίωμα στη δική του πνευματικότητα».

«Νομίζω ότι είμαστε όλοι πνευματικά όντα και έχω μια ακμάζουσα πνευματική πρακτική. Ξεκινάω κάθε πρωί με διαλογισμό και προσευχή και μια πρακτική ευγνωμοσύνης. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχω μάθει στην "ανάρρωσή" μου. Το σημείο που "δεν τα βρίσκουμε" είναι όταν νιώθω ότι η πνευματικότητά μου δεν μοιάζει ακριβώς με τη δική σου, οπότε προσπαθείς ή να με προσηλυτίσεις ή να μου φέρεις μια ντουζίνα με βιβλία της Βίβλου ή οτιδήποτε άλλο, επειδή θες να μοιάζω με εσένα. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ», υπογράμμισε ο Χάμερ. Ο ηθοποιός ανακοίνωσε για πρώτη φορά το podcast του τον Οκτώβριο μέσω Instagram, σύμφωνα με το Us Weekly.

Πηγή: skai.gr

