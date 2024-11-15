Survivor: Οι ανατροπές δεν τελειώνουν! Απόψε στις 22.15, στον ΣΚΑΪ

Την ατομική ασυλία εξασφάλισαν εχθές ο Γιάννης Κέλι και ο Νίνο. Ασυλία όμως έχουν ήδη από την διαπραγμάτευση η Ελένη και ο Μιχάλης. Αυτό σημαίνει πως όποια ομάδα χάσει το αγώνισμα ασυλίας θα βρεθεί σε δύσκολη θέση καθώς οι επιλογές της θα είναι περιορισμένες.

Η στάση του Μιχάλη και η στρατηγική που ακολουθεί έχει ενοχλήσει ορισμένους συμπαίκτες του ενώ απόσταση έχει δημιουργηθεί και ανάμεσα στην Γεωργία και στον Νίνο.

Στους Πράσινους ο Ορφέας διακρίνει έντονη ανησυχία σε ορισμένους Survivors μπροστά στο ενδεχόμενο να βρεθούν υποψήφιοι….

Το αγώνισμα ομαδικής ασυλίας φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στο στίβο μάχης γνωρίζοντας πως η ηττημένη Φυλή θα οδηγηθεί σε ψηφοφορία.

Ποιοι θα πάρουν τη νίκη και ποιοι θα οριστούν μονομάχοι; Στο Survivor μία απρόσμενη ανατροπή μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή αιφνιδιάζοντας τους πάντες!

