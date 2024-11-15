Λογαριασμός
The Voice Of Greece με τον Γιώργο Καπουτζίδη: Οι coaches χρησιμοποιούν (και) τις «μαγικές τους ικανότητες- Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ (trailer)

The Voice Of Greece με τον Γιώργο Καπουτζίδη, Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Γιώργος Καπουτζίδης

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται δυναμικά στον ΣΚΑΪ και επιφυλάσσουν όλα αυτά τα στοιχεία, που τις κάνουν ξεχωριστές: Τραγούδια, κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Στόχος, για 10η σεζόν, είναι να βρεθεί η καλύτερη Φωνή της Ελλάδας!

Δείτε το trailer:

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου είναι οι coaches, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους με τις καλύτερες φωνές, και να τους διεκδικήσουν με κάθε τρόπο στην ομάδα τους. Άλλωστε, το έχουν αποδείξει. Τώρα όμως, φθάνουν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν ακόμα και τις «μαγικές τους ικανότητες»!

voice

voice

voice

voice

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, από την άλλη, εμψυχώνει τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους και παρεμβαίνει, όποτε και όπου χρειάζεται, με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Άραγε, σε αυτές τις Blind Auditions επιφυλάσσει κάποια έκπληξη στους coaches ή δεν θέλει να τους «κακομάθει»;

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 21.00.

#TheVoiceGR

#SkaitvGR

 

