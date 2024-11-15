Λογαριασμός
My Style Rocks: Οι συμμαχίες του στυλ - Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ (trailer)

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 16.30

My Style Rocks

Οι εντάσεις που ξεκίνησαν εχθές με την Άννα στο My Style Rocks συνεχίζονται. Μοναδική σύμμαχός της φαίνεται να είναι η Σέβη η οποία βγαίνει μπροστά και ξεκινά μία νέα αντιπαράθεση με την Έφη. Και ενώ οι αντιπαραθέσεις στα παρασκήνια συνεχίζονται, οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να ετοιμάσουν εντυπωσιακές εικόνες για την πασαρέλα τους.  

Δείτε το τρέιλερ:

Το look της Άννας για το μασκαρέ πάρτυ που έχει να πάει ανοίγει μία συζήτηση για το εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μασκέ και μασκαρέ!

Η εμφάνιση της Σέβης θυμίζει στην Κατερίνα ένα outfit που είχε φέρει εκείνη στις αρχές του διαγωνισμού και την κάνει να αναρωτιέται αν το έχει κάνει μόνη της… 

Η Έλλη ερμηνεύει ένα τραγούδι στην Κατερίνα Καραβάτου ξαφνιάζοντας με τις ικανότητές της.

Θα καταφέρουν Σοφία και Άννα να κάνουν ανακωχή;  

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ
