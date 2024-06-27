Ο Ντάνιελ Νούρκα είναι ο νικητής του Survivor του 2024, ο οποίος μέχρι το τέλος διατήρησε το μάξιμουμ των "5 ζωών", κατακτώντας το μεγάλο έπαθλο των 100 χιλ. ευρώ.

O Ντάνιελ πανηγύρισε αγκαλιά με τον Φάνη Μπολέτση ο οποίος έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση στον τελικό.

Η τρίτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού, Κατερίνα Δαλάκα, βγήκε εκτός μάχης λίγο νωρίτερα, αφήνοντας στον Ντάνιελ και στον Φάνη την τελική αναμέτρηση.

Το κλίμα μεταξύ των τριών αντιπάλων ήταν πολύ ωραίο και θετικό καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα αγκαλιάστηκαν σφιχτά πριν μπουν στο στάδιο στο οποίο στήθηκαν τα εντυπωσιακά runs ειδικά για τη βραδιά. Στο break όλοι τους ξεκίνησαν ζέσταμα για να είναι έτοιμοι όταν αρχίσει το αγωνιστικό μέρος και να μην έχουν κάποιον ανεπιθύμητο -ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο- τραυματισμό.

Όλοι τους εντυπωσιακοί, αλλά η Κατερίνα Δαλάκα κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μας με τέτοια ταχύτητα που σχεδόν δεν προλάβαμε να τη δούμε.

Αξίζει να σημειώσουμε πως πέρα από όσους βρίσκονταν εντός της αρένας στις κερκίδες και παρακολουθούσαν live τον τελικό, άλλοι τόσοι βρίσκονταν απ' έξω και περίμεναν να δουν έστω κάποιους παίκτες να περνούν στα breaks.

