Survivor Τελικός: Τι έκαναν οι φιναλίστ στο break

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο Γαλάτσι στον μεγάλο τελικό του Survivor του αγαπημένου παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ.

Η αγωνία κορυφώνεται και σε λίγη ώρα οι τρεις φιναλίστ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν αγωνιστικά για πρώτη φορά το μεγάλο έπαθλο και τον τίτλο του νικητή του Survivor.

Αν και η κερκίδα είναι φανατισμένοι και τα συνθήματα πέφτουν βροχή οι τρεις αντίπαλοι έχουν πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ τους.

Ο Φάνης Μπολέτσης μάλιστα και ο Ντάνιελ Νούρκα αγκαλιάστηκαν σφιχτά πριν μπουν στο στάδιο που στήθηκαν τα εντυπωσιακά runs ειδικά για τη βραδιά. Στο break όλοι τους ξεκίνησαν ζέσταμα για να είναι έτοιμοι όταν αρχίσει το αγωνιστικό μέρος και να μην έχουν κάποιον ανεπιθύμητο -ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο- τραυματισμό.

Όλοι τους εντυπωσιακοί, αλλά η Κατερίνα Δαλάκα κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μας με τέτοια ταχύτητα που σχεδόν δεν προλάβαμε να τη δούμε.

Αξίζει να σημειώσουμε πως πέρα από όσους βρίσκονται εντός της αρένας στις κερκίδες και παρακολουθούν live τον τελικό, άλλοι τόσοι βρίσκονται απ' έξω και περιμένουν να δουν έστω κάποιους παίκτες να περνούν στα breaks.

