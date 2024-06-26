Survivor 2024: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό

Διονυσία Ζαπατίνα

Αντίστροφα μετράμε για τον μεγάλο τελικό του Survivor 2024 στον Σκάι.

Kαθώς το άλσος Βείκου είναι για ακόμη μια φορά ασφυκτικά γεμάτο, το skai.gr βρίσκεται ήδη στα παρασκήνια όπου οι παίκτες και ο Γιώργος Λιανός ετοιμάζονται για το φινάλε του κορυφαίου παιχνιδιού επιβίωσης.

Οι φιναλίστ είναι αλλού και δεν έχουν επαφή τόσο μεταξύ τους όσο και με μέχρι να ξεκινήσει ο τελικός.

Το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο.

Γέλια, πειράγματα, τελευταίες παρεμβάσεις σε ρούχα, φρεσκάρισμα στο μακιγιάζ και φυσικά προγνωστικά για τον μεγάλο νικητή με τους παίκτες να είναι μοιρασμένοι στο ποιον υποστηρίζουν.

