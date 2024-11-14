Ευρυδίκη Παπαδοπουλου: Κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της και λιώνει...

Το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι κρατάει πια στην αγκαλιά της η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Η πρώτην παίκτρια του Survivor βιώνει το δικό της προσωπικό θαύμα και πραγματικά δε θέλει να αφήσει το μωρό της από την αγκαλιά της.

Το περίμενε πώς και πώς εξάλλου και δεν πίστευε ποτέ πως θα καταφέρει να το ζήσει. Οπότε για εκείνη είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής της. Από το δωμάτιο του μαιευτηρίου, το πλημμυρισμένο με γαλάζια μπαλόνια και δώρα για το νεογέννητο, ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες με το μωρό στην αγκαλιά και το αποτύπωμα από το πατουσάκι του και τρισευτυχισμένη έγραψε:

Διαβάστε ακόμα : Κατερίνα Καινούργιου καρφώνει την Άννα Μαρία Βέλλη: «Προσωπικά μου είναι παντελώς αδιάφορη»

«Ήρθες και γέμισες με φως όλα τα σκοτεινά μου… Ήρθες για να μου αποδείξεις πως γίνονται θαύματα!

Ήρθες Γιε μας Ήρθες και πότισες χαρά κ ευτυχία το σπιτικό μας !

Ήρθες! Τα καταφέραμε !!! Είσαι μεγάλος μαχητής σαν την μαμά σου και τον μπαμπά σου. Τα κατάφερες και σε κρατώ στα χέρια μου και δεν σε αφήνω. Το για πάντα είναι δικό μας και μας ανήκει το κερδίσαμε με την αξία μας . . .

Ήρθες και είσαι ο.τι πιο σπουδαίο έχω κάνει μέχρι σήμερα για να μου δείξεις πόσο μικρά είναι όλα . . . Ήρθες … ! Πολύτιμέ μου Ήρθες και δεν σε αφήνω . ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ για το τώρα και το πάντα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον όμιλο @omilosiaso που με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μας, μας φρόντισαν και μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή νιώθοντας την απόλυτη ασφάλεια κοντά τους»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.