SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Οι Κόκκινοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ασυλία κρατώντας τις υποψηφιότητες της ομάδας τους στις δύο. Απόψε ο Χριστόφορος Ταξίδης, η Δώρα Νικολή, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Σταμάτης Ταλαδιανός μπαίνουν στο στίβο της μονομαχίας για να διεκδικήσουν μία θέση στην εξάδα του Survivor!

Απόψε θα παρακολουθήσουμε μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές μονομαχίες με διπλό στόχο που απαιτεί συγκέντρωση. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και κανείς δεν θέλει να είναι ο ηττημένος που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα ενώ βρίσκεται τόσο κοντά στον τελικό. Ποιος ή ποια Survivor θα ηττηθεί απόψε; Πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Μονομάχου που θα αποχωρήσει;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.