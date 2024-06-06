Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Μονομαχία για μια θέση στην εξάδα - Δείτε trailer

Απόψε θα παρακολουθήσουμε μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές μονομαχίες με διπλό στόχο που απαιτεί συγκέντρωση

survivor

SURVIVOR
Με τον Γιώργο Λιανό

Οι Κόκκινοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ασυλία κρατώντας τις υποψηφιότητες της ομάδας τους στις δύο. Απόψε ο Χριστόφορος Ταξίδης, η Δώρα Νικολή, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Σταμάτης Ταλαδιανός μπαίνουν στο στίβο της μονομαχίας για να διεκδικήσουν μία θέση στην εξάδα του Survivor!

Survivor 2024

Απόψε θα παρακολουθήσουμε μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές μονομαχίες με διπλό στόχο που απαιτεί συγκέντρωση. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και κανείς δεν θέλει να είναι ο ηττημένος που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα ενώ βρίσκεται τόσο κοντά στον τελικό. Ποιος ή ποια Survivor θα ηττηθεί απόψε; Πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Μονομάχου που θα αποχωρήσει;

Survivor 2024

Survivor 2024

 Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark