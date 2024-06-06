Κι ενώ η πορεία της υγείας του βελτιώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, όσοι έζησαν από κοντά το περιστατικό που οδήγησε τον αγαπημένο τραγουδιστή στην εντατική για τους πρώτους μήνες και πλέον στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτό που έζησαν μπροστά στα μάτια τους.

Ανάμεσά τους και η Τραϊάνα Ανανία, το «ζευγάρι» του Δημήτρη Κόκοτα στο J2US η οποία και καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής του ασθενοφόρου κρατούσε, όπως έχει γίνει γνωστό, το κεφάλι του Δημήτρη στα πόδια της ούσσα κι η ίδια σε σοκ από αυτό που συνέβαινε.

Και χρειάστηκε να περάσει όλο αυτό το διάστημα για να αποφασίσει πως αντέχει να μιλήσει δημόσια για όλα όσα έζησε εκείνο το απόγευμα στα Ολυμπιακά Ακίνητα.

«Ήμουν μαζί του στην πρόβα μας και επειδή έχω βαθμό στο ρέικι και μπορώ να κάνω θεραπεία, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ τους έβγαλα όλους έξω και άρχισα να του κάνω θεραπεία» είπε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδας Νέγκα και συνέχισε: «Είχε τις αισθήσεις του. Έβλεπα όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος που έχει μέσα του, να θέλει να βρει αδιέξοδο και να μην μπορεί. Μπορούσε ελάχιστα να μιλήσει, μου έδινε την άδεια να κάνω αυτή την πρακτική μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Τον βοήθησε γιατί του μείωνα τον φόβο».

Ενώ δήλωσε αισιόδοξη για την πορεία της αποκατάστασης της υγείας του: «Θα πω κάτι πάρα πολύ υπεύθυνα γιατί ο Δημήτρης θα γυρίσει και μπορεί να δει την εκπομπή. Πάει καλύτερα. Επειδή ήμουν πολύ κοντά και δεν είχα αυτοκίνητο και πηγαινοερχόμασταν μαζί σε όλες πρόβες. Τον έβλεπα πόσο άγχος είχε συνέχεια, και του έλεγα "Δημήτρη δεν θα αντέξει ο οργανισμός σου σε παρακαλώ γράψ' τα όλα εκεί που πρέπει, σε ικετεύω, σε βλέπω και δεν θα αντέξεις". Και το είδα να γίνεται μπροστά μου αυτό που φοβόμουν πάρα πολύ για τον Δημήτρη γιατί το φοβόμουν, το έβλεπα. Πάρα πολύ φορτωμένος άνθρωπος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.