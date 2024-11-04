Λογαριασμός
Survivor με τον Γιώργο Λιανό: Κατηγορίες και αντιπαραθέσεις - Δείτε το τρέιλερ

Τι έχει παρατηρήσει ο Νίνος και το καταθέτει μπροστά στην ομάδα του; Η συμπεριφορά της Χριστιάνας βρίσκεται στο επίκεντρο - Η ήττα εκτός από πείνα φέρνει και… γκρίνια

Ο Βλαδίμηρος αποχώρησε, η Γεωργία και η Χριστιάνα παρέμειναν και μία νέα αντιπαράθεση ξεκινά στο Survivor… Τι έχει παρατηρήσει ο Νίνος και το καταθέτει μπροστά στην ομάδα του; Η συμπεριφορά της Χριστιάνας βρίσκεται στο επίκεντρο. 

Δείτε το τρέιλερ:

Η νίκη στους αποψινούς στίβους μάχης προϋποθέτει καλή συνεργασία. Ποια Φυλή θα καταφέρει να λειτουργήσει ομαδικά και να φέρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα; 

Ένα έπαθλο προμηθειών κι ένα έπαθλο φαγητού περιμένουν τους Survivors που θα καταφέρουν να φέρουν τις νίκες. Η ήττα εκτός από πείνα φέρνει και… γκρίνια! 

