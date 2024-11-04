Ο Βλαδίμηρος αποχώρησε, η Γεωργία και η Χριστιάνα παρέμειναν και μία νέα αντιπαράθεση ξεκινά στο Survivor… Τι έχει παρατηρήσει ο Νίνος και το καταθέτει μπροστά στην ομάδα του; Η συμπεριφορά της Χριστιάνας βρίσκεται στο επίκεντρο.
Δείτε το τρέιλερ:
Η νίκη στους αποψινούς στίβους μάχης προϋποθέτει καλή συνεργασία. Ποια Φυλή θα καταφέρει να λειτουργήσει ομαδικά και να φέρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα;
Ένα έπαθλο προμηθειών κι ένα έπαθλο φαγητού περιμένουν τους Survivors που θα καταφέρουν να φέρουν τις νίκες. Η ήττα εκτός από πείνα φέρνει και… γκρίνια!
SURVIVOR
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15
