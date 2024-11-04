Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ζωντανεύει την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 το απόγευμα.

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσφέρει στιγμές χριστουγεννιάτικης μαγείας σε όλες και όλους και μοιράζεται τη χαρά, τη ζεστασιά και την ελπίδα των γιορτών σε έναν χώρο που έχει πλέον καθιερωθεί ως ο πιο αγαπημένος εορταστικός προορισμός της πρωτεύουσας για εκατομμύρια επισκέπτες.

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα 80 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, η λαμπερή γιορτή της φωταγώγησης την 1η Δεκεμβρίου και η πάντα εντυπωσιακή εκδήλωση την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όλα συνθέτουν ένα ευφάνταστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Πάνω σε αυτό το φόντο, ξεδιπλώνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει κάτι για τον καθένα: συναυλίες, παραστάσεις και προβολές ταινιών για όλη την οικογένεια, DJ sets, πατινάζ, παιχνίδια, εργαστήρια, happenings, είναι μερικά μόνο από αυτά που θα κάνουν τα φετινά Χριστούγεννα πραγματικά ξεχωριστά για όλους!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου στα social media του ΚΠΙΣΝ και συνεχίζεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, με μια σειρά από ξεχωριστά βίντεο που μπορείτε να δείτε εδώ.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο.

1η Δεκεμβρίου στις 19.00: Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Είσοδος ελεύθερη

Την Kυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται σε μια λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Σμαράγδα Καρύδη. Τα πανύψηλα στολισμένα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά, τα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, ντυμένα με χιλιάδες λαμπιόνια, ανάβουν και η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί τους VOX The Acapella Group, το πρώτο pop πολυφωνικό συγκρότημα στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο, και τη Σοφία Στρατή που με τη χαρισματική φωνή της θα μας χαρίσει soul-funk μελωδίες. Μαζί τους, τα Σιντριβάνια στο Κανάλι και οι πατινέρ στο Παγοδρόμιο χορεύουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ 2.

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

01/12/2024 - 07/01/2025, 10.00 - 22.00

Είσοδος ελεύθερη

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει!

Την 1η Δεκεμβρίου, το Παγοδρόμιο αναδύεται από το Κανάλι και καλεί όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Οι επισκέπτες βρίσκουν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού, όπου, πέρα από το πατινάζ, μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια, καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Χορηγοί Παγοδρομίου ΚΠΙΣΝ: COSMOTE | Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

01/12/2024 - 07/01/2025, 17.00 - 00.00

Είσοδος ελεύθερη

Aκόμη μια χρονιά, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ρίχνει φως στις γιορτές και προσκαλεί τους επισκέπτες του σε μια φαντασμαγορική εμπειρία. Έξι εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις σημαντικών διεθνών και Ελλήνων καλλιτεχνών αποτελούν τη φετινή επιλογή για τη θεματική Dreamy Dreams:Τοπία Ονείρων του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων.

Έργα που αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και άλλα που μέσα στην απλότητά τους δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα. Στροβιλιζόμενοι αστέρες, φωτεινοί πλανήτες, ηχητικά κύματα, παλλόμενες σκέψεις και μυστικιστικές τελετουργίες, βυθίζουν τον επισκέπτη σε μια μαγική περιήγηση, καλώντας τον να συμμετάσχει, να εξερευνήσει και να ανακαλύψει με νέο βλέμμα τον χώρο του Πάρκου.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιπλανηθούν σε διαφορετικά σημεία του Πάρκου -στο Ξέφωτο, τον Θόλο, τον Πευκώνα, τους Πίδακες Νερού, τα Φυτεμένα Δώματα- να αλληλεπιδράσουν με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους και να μαγευτούν από το φως.

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες στο Ξέφωτο, συναντούν το έργο Wave των Squidsoup, μια οπτικοακουστική εμπειρία που αποτελείται από περίπου 500 μεμονωμένες φωτεινές σφαίρες. Στη συνέχεια, μια στάση στον Θόλο αποκαλύπτει το έργο Pressure των Hans E. Madsen και Frederik D. Hougs, ένα μεγάλο φωτεινό σκαρίφημα κατασκευασμένο από διάφανο σωλήνα με ενσωματωμένο ελεγχόμενο pixel LED φωτισμό. Στον Πευκώνα το Εrror των Vendel και de Wolf αιφνιδιάζει, μια εντυπωσιακή στροβιλιζόμενη μαύρη τρύπα, που αναπαριστά, με αφηρημένο τρόπο, τη σύνδεση της τυχαιότητας του σύμπαντος με εκείνη της τεχνολογίας.

«Μήπως το φεγγάρι έπεσε από τον ουρανό;» αναρωτιούνται όσοι αντικρίζουν το

Moonburn της κολλεκτίβας Stichting Barstow, ένα μεγάλο μπαλόνι διακοσμημένο με φθορίζον χρώμα εγκατεστημένο στους Πίδακες Νερού, ενώ τα Φυτεμένα Δώματα γεμίζουν με φωτεινά πεντάκτινα αστέρια, το έργο ΕΥΧΗ των EVERYTHING Works. Τέλος, η Πομπή των Ελένη Μαραγκάκη και Γιώργου Νίκα επιστρέφει, δημιουργώντας ένα τοπίο από στήλες φωτός LED τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού μονοπατιού που οδηγεί στο Πάρκο, ξεκινώντας από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Δοϊράνης.

Όλες οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.

Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ: ένας μήνας γιορτής

Από την 1η Δεκεμβρίου, όταν το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται, μέχρι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με το θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων και το μεγάλο πάρτι στην Αγορά, ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις περιμένει τους επισκέπτες!

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο

Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία

του Κάρολου Ντίκενς

Παραστάσεις στις 22, 23, 25, 27, 28, 29 και 30/12 και στις 01, 03, 04, 05 και 06/01

18.30 τις καθημερινές και 18.00 τις Κυριακές

Φάρος



Η διασημότερη, ίσως, χριστουγεννιάτικη ιστορία παρουσιάζεται σε καινούργια θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου (βασισμένη στη μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου), που -με βασικά εργαλεία την ομαδική αφήγηση ενός νεανικού ensemble (Μάνος Βαβαδάκης, Εύα Βλασσοπούλου, Γιώργος Ζιάκας, Σοφία Κόκκαλη, Βίκυ Κυριακουλάκου, Έκτορας Λυγίζος, Γιώργος Φουρτούνης), τη γρήγορη και θεαματική δράση, το χιούμορ, τη μουσική και τα τραγούδια (πρωτότυπη μουσική / μουσικός επί σκηνής, Κορνήλιος Σελαμσής)- θα ξαναζωντανέψει στη σκηνή τη συναισθηματική και ηθική μεταστροφή ενός από τους πιο απολαυστικούς μισάνθρωπους της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο Εμπενέζερ Σκρουτζ, ένας αθεράπευτα τσιγκούνης και σκληρόκαρδος τοκογλύφος, ζει εδώ και χρόνια κλεισμένος στον εαυτό του, μισώντας παράφορα τους ανθρώπους –αλλά κυρίως τα Χριστούγεννα! Όμως, οι φετινές γιορτές είναι αλλιώτικες: την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτονται διαδοχικά ένα φάντασμα από το παρελθόν και τρία πνεύματα, παρασύροντάς τον σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο που θα τον ξαναφέρει σε επαφή με τα χαμένα αισθήματα της χαράς και της αγάπης.

Συναυλίες

Από τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική που θα πλημμυρίσει τον χώρο! Στις 16 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece δίνουν μια κινηματογραφική διάσταση στα φετινά Χριστούγεννα, παρουσιάζοντας δημοφιλή τραγούδια από αγαπημένα μιούζικαλ αλλά και διαχρονικές κινηματογραφικές επιτυχίες, μαζί με τους σολίστ Μυρσίνη Μαργαρίτη και Νικόλα Καραγκιαούρη. Τη διεύθυνση της ορχήστρας αναλαμβάνει η Κυριακή Κουντούρη, ενώ τη διεύθυνση της χορωδίας η Βάγια Παπαγιαννοπούλου.

Στις 23 Δεκεμβρίου, και πάλι στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα με τρία κλασικά έργα: τη Μεγάλη Ζωολογική Φαντασία «Καρναβάλι των Ζώων του Camille Saint Saens, το «Τρίπτυχο για δύο πιάνα» του Χρήστου Παπαγεωργίου και τη Σουίτα από την όπερα «Παραμονή Χριστουγέννων» του Nikolai Rimsky-Korsakov.

Tέλος, την εορταστική περίοδο κλείνει μία συναυλία-αφιέρωμα στον θρύλο της τζαζ Louis Armstrong από τους Storyville Ragtimers με τίτλο «Black & Blue» που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά με ελεύθερη είσοδο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Όπως κάθε χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του. Η περίφημη Παραμονή Πρωτοχρονιάς του ΚΠΙΣΝ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως το πρωτοχρονιάτικο ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας, τα έχει όλα: πατινάζ στο Παγοδρόμιο μέχρι τις 02.00, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, οικοδεσπότη τον Ζερόμ Καλούτα, συναυλία του Ίαν Στρατή, DJ set με τον Nicola Lavacca και, βέβαια, τον πρώτο αγώνα δρόμου του έτους, τον SNF RUN: 2025 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence /Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ. Οι εγγραφές για τον αγώνα ανοίγουν τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου.

Christmas Pop-Up Bar στον Φάρο

Από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τις 23.00, στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου, η Bεράντα του Φάρου μεταμορφώνεται σε ένα νέο Christmas Pop-Up Bar, στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ. Η αρχιτέκτονας - σκηνογράφος, Ελίνα Λούκου, ξανασχεδιάζει για τις φετινές γιορτές ένα Pop-Up Bar στον Φάρο, που προσφέρει πανοραμική θέα στο ΚΠΙΣΝ και τις φωτιστικές εγκαταστάσεις του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks από τις 20.00 έως τις 22.30 και μια μεγάλη λίστα από κοκτέιλ συμπληρώνουν την εμπειρία.

Park Your Cinema: Christmas Edition

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε νέο σημείο και σε χριστουγεννιάτικη έκδοση! Από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, κάθε βράδυ στις 18.00, οι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια.

Christmas Makers’ Market: Η χειροποίητη μαγεία των γιορτών

Από τις 21 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου, το Christmas Makers’ Market έρχεται -για πρώτη φορά στο ΚΠΙΣΝ- για να μετατρέψει τον Μεσογειακό Κήπο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Καταξιωμένοι και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα δώρα, αλλά και για να τους βοηθήσουν να φτιάξουν σε πραγματικό χρόνο τις δικές τους δημιουργίες.

Χορηγός Christmas Makers’ Market ΚΠΙΣΝ: COSMOTE

Περισσότερες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες για όλους

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί, επίσης, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, καθημερινά happenings-έκπληξη στην Αγορά, αθλητικά προγράμματα με γιορτινό «χρώμα», αλλά και μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council. Παράλληλα, μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και cupcakes, λαχταριστά μελομακάρονα και panettone, κρέπες και βάφλες, ζεστή σοκολάτα και κρασί, κοκτέιλ, σούπες και πολλές άλλες γιορτινές γευστικές προτάσεις, περιμένουν τους επισκέπτες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ, ενώ το SNFCC Store προτείνει και φέτος πολλά ξεχωριστά δώρα.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε εδώ

