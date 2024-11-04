Χρήστος Λούλης: «Και καβάλησα το καλάμι, και έπεσα, και έσπασα τα μούτρα μου»

Αυτό τον κάνει σίγουρα ένα ξεχωριστό καλεσμένο για κάθε τηλεοπτική εκπομπή. Ο Χρήστος Λούλης είναι απόλαυση γιατί όντως λέει τα πράγματα πάντα με το όνομά τους. Και αυτό έκανε και ως καλεσμένος στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Ακόμα δεν είδες τίποτα» με αφορμή την έναρξη του τρίτου κύκλου της σειράς «Famagusta».

«Η Έμιλυ μου κάνει κριτική για τον τρόπο που παίζω. Τα κρατάω τα πολύ χοντρά αλλά δεν έχουμε πει ποτέ τόσο χοντρά. Ανταγωνισμός υπάρχει με τους πάντες σε αυτή τη δουλειά. Μπαίνεις στη σχολή και βγαίνεις και όλοι είναι πουλάρια που τρέχουν στα λιβάδια και το ένα βλέπει το άλλο. Κάποιο είναι πιο τυχερό, κάποια σκοντάφτουν» είπε αρχικά για την πορεία του στον χώρο και τη σχέση του με την επίσης ηθοποιό σύζυγό του Έμιλυ Κόλιανδρη και συνέχισε:

« Επειδή εγώ ήμουν πιο τυχερός, φαινόμουν πιο πολύ από άλλα πουλάρια για να το πω μεταφορικά. Οπότε υπήρχε στην Έμιλυ το, πότε θα μου συμβεί κι εμένα. Μετά από χρόνια όταν η Έμιλυ έκανε κάποιες παραστάσεις που ζήλεψα έλεγα , πότε θα μου συμβεί κι εμένα;»

Ενώ δεν έκρυψε πως υπήρξαν περίοδοι στη ζωή του που το καβάλησε το καλάμι και όχι μια φορά:

«Η καριέρα μου ήταν ένας φοβερός συνδυασμός τύχης και σκληρής δουλειάς αλλά η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Κάθε φορά που πάω να πω κάτι στρογγυλεμένα, κλωτσάει το σώμα μου. Αν δεν πω αυτό που σκέφτομαι από φόβο ή διπλωματία νομίζω ότι θα σιχαθώ τον εαυτό μου. Και καβάλησα το καλάμι, και έπεσα, και έσπασα τα μούτρα μου και έπεσα και με το κεφάλι και το ξανακαβάλησα για λίγο, πήγα μια βόλτα και το άφησα μόνος μου χωρίς να σπάσω τα μούτρα μου. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί.

Όταν είσαι νέο παιδί, είσαι τυχερός, αρέσεις είτε σαν άντρας είτε σαν ηθοποιός είναι πολύ φυσικό να το πάθεις. Δεν είναι τόσο πολύ η έπαρση όσο το ότι είχα υπερβολική αυτοπεποίθηση, έλεγα "το 'χω κι αυτό κι εκείνο". Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν τα έχω όλα. Έχω αποτύχει σε ρόλους που είναι δικό μου θέμα, δεν θα σας πω σε ποιους. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι κάπως αλλιώς πρέπει να το πάρεις σε σχέση με τους επαγγελματικούς στόχους»

