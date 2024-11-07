Survivor: Με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφοφορία - Δείτε trailer

Η ανατροπή με το Νησί της Εξορίας μπορεί να ανακούφισε προσωρινά όσους Survivors θεωρούσαν πως κινδυνεύουν αυτό όμως δε σημαίνει πως επαναπαύονται καθώς όλοι γνωρίζουν πως αύριο μία δάδα θα πρέπει να σβήσει.

Στους Αετούς ο Μιχάλης είναι ανήσυχος για το πώς θα κινηθεί η ψηφοφορία και το ποιο πρόσωπο θα επιλέξουν η Βίκυ και η Μαίρη. Τον προβληματισμό του συζητάει με τη Φοίβη. Ποιες συμμαχίες έχουν δημιουργηθεί; Ο Απόστολος δηλώνει πως αρχίζει να καταλαβαίνει για ποιο λόγο δεν ήθελαν τόσο πολύ τη Φοίβη στην Κίτρινη ομάδα.

Οι Τίγρεις εξασφάλισαν το μεγάλο έπαθλο του Παναμά σήμερα όμως πρέπει να συγκεντρωθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το έπαθλο της Επικοινωνίας.

Ποια Φυλή θα καταφέρει να πάρει τη νίκη στο στίβο μάχης;

