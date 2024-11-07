Η ολόψυχη υποστήριξη του Μπρους Σπρίνγκστιν στην εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ ήταν τόσο έντονη όσο ποτέ για μια υποψήφια - μάλιστα γύρισε ένα τρίλεπτο βίντεο τον περασμένο μήνα, στο οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του και συμμετείχε σε συγκεντρώσεις της.

Το βράδυ της Τετάρτης στην πρώτη μετεκλογική συναυλία του, τη δεύτερη στο Scotiabank Arena του Τορόντο η αντίδραση του Μπρους στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ ήταν διακριτική.

Αφού ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την αργοπορημένη έναρξη της συναυλίας (λόγω καθυστέρησης της πτήσης για ώρες), άλλαξε γρήγορα θέμα και είπε: «Αυτή είναι μια μαχητική προσευχή για τη χώρα μου» (This is a fighting prayer for my country) και τραγούδησε το «Long Walk Home», το οποίο σπάνια επιλέγει για την έναρξη συναυλιών.

Το τραγούδι, από το άλμπουμ του «Magic» του 2007, αφορά γνωστά θέματα του Μπρους Σπρίνγκστιν - πατρίδα, γυναίκα, οικογένεια, ελευθερία, καλοκαίρι - αλλά η συνάφειά του αυτή τη νύχτα ήταν στον τρίτο στίχο: «Ο πατέρας μου είπε: «Γιε μου, "είμαστε τυχεροί σε αυτή την πόλη"».

«Είναι ένα ωραίο μέρος να έχεις γεννηθεί/ Απλώς σε αγκαλιάζει/Κανείς δεν σε πνίγει και κανείς δεν προχωράει μόνος/ H σημαία που ανεμίζει στο δικαστήριο/σημαίνει ότι μερικά πράγματα είναι σταθερά/ Ποιοι είμαστε, τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε». Το επόμενο τραγούδι του, σύμφωνα με το Variety ήταν το «Χώρα ελπίδας και ονείρων» (Land of Hope and Dreams).

Η βραδιά πήρε μια περίεργη τροπή όταν, όπως ανέφεραν πηγές ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι, εθεάθη να παρακολουθεί από την πλευρά της σκηνής κατά τη διάρκεια της πρώτης νύχτας, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως.

Ο Κρίστι σκληροπυρηνικός θαυμαστής, που έχει δει τον Σπρίνγκστιν περισσότερες από 150 φορές, είχε μια περίπλοκη σχέση με τον τραγουδιστή.

A defiant @springsteen starts with “a fighting prayer for my country”



Going to be a long walk home! pic.twitter.com/ITxm1IlAx7 — Lana Payne (@Lanampayne) November 7, 2024

Όταν έλαβε ευρεία δημοσιότητα σκάνδαλο που προέκυψε από ένα πολιτικά υποκινούμενο κλείσιμο των λωρίδων το 2013 στη Γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον που τελικά εντοπίστηκε στη διοίκηση του Κρίστι, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Τζίμι Φάλον (που υποδύθηκε τον τραγουδιστή) έκαναν μια παρωδία του «Born to Run» για τον πρώην κυβερνήτη.

