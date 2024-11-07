Tempting Fortune: Δελεαστικοί πειρασμοί - Δείτε trailer

Η κατάρρευση της Μαρί Ροζ στο προηγούμενο επεισόδιο συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Οι δυσκολίες έφεραν κοντά τους παίκτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξαν οι φιλίες και οι συμμαχίες. Όλγα και Σταυρούλα διαφωνούν με την Όλγα να θεωρεί ότι η Σταυρούλα απομονώνεται από τους υπόλοιπους.

Το αποψινό παιχνίδι είναι διασκεδαστικό με ένα απολαυστικό έπαθλο που θα δώσει δύναμη στους εξαντλημένους διαγωνιζόμενους.

Η Ειρήνη ακόμη αναρωτιέται ποιος της έδωσε 3.000 ευρώ ενώ η Μαρί Ροζ δέχεται την πρόκληση ενός μυστικού πειρασμού, τον οποίο δεν αποκαλύπτει σε κανέναν ούτε καν στους φίλους της. Η ερώτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για την απόφασή της προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις…

Οι αποκαλύψεις στο τέλος της ημέρας για επιλογές και αγορές σε κρυφούς πειρασμούς φέρνουν νέο κύμα διαφωνιών…

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.