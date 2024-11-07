Μεγαλύτερη ελευθερία έχουν στις επιλογές τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks καθώς δεν περιορίζονται από κάποιο task. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η ελευθερία στις εμφανίσεις τους αλλά και στην τελική τους βαθμολογία;

Δείτε το trailer:



Η Έφη έκανε την εντυπωσιακή της είσοδο, όμως δημιουργήθηκαν ήδη οι πρώτες «παρεξηγήσεις» με τη βαθμολογία της. Η Σέβη ήταν εκείνη που πήρε πιο προσωπικά τον βαθμό της και σήμερα η Έφη προσπαθεί να την προσεγγίσει και να της εξηγήσει τις αγνές της προθέσεις.

Η Σοφία Χριστοδούλου επιστρέφει στη λογική του «κρεμμυδιού» και κάνει τον Στέλιο Κουδουνάρη να αναρωτηθεί αν πηγαίνει στο Λονδίνο ή στον Βόρειο Πόλο!

Μπορούν πέντε σακάκια να συνδυαστούν σε ένα πανωφόρι; Την απάντηση δίνει η Σοφία Ζαριφόπουλος με την εμφάνισή της!

Η Σέβη επιλέγει να δώσει έναν… ειρωνικό χαρακτήρα στο concept της ενώ η Άννα αποδεικνύει με μία κίνησή της μπροστά στον Γιώργο Καράβα πως έχει… κότσια!

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

