Μεγαλύτερη ελευθερία έχουν στις επιλογές τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks καθώς δεν περιορίζονται από κάποιο task. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η ελευθερία στις εμφανίσεις τους αλλά και στην τελική τους βαθμολογία;
Δείτε το trailer:
Η Έφη έκανε την εντυπωσιακή της είσοδο, όμως δημιουργήθηκαν ήδη οι πρώτες «παρεξηγήσεις» με τη βαθμολογία της. Η Σέβη ήταν εκείνη που πήρε πιο προσωπικά τον βαθμό της και σήμερα η Έφη προσπαθεί να την προσεγγίσει και να της εξηγήσει τις αγνές της προθέσεις.
Η Σοφία Χριστοδούλου επιστρέφει στη λογική του «κρεμμυδιού» και κάνει τον Στέλιο Κουδουνάρη να αναρωτηθεί αν πηγαίνει στο Λονδίνο ή στον Βόρειο Πόλο!
Μπορούν πέντε σακάκια να συνδυαστούν σε ένα πανωφόρι; Την απάντηση δίνει η Σοφία Ζαριφόπουλος με την εμφάνισή της!
Η Σέβη επιλέγει να δώσει έναν… ειρωνικό χαρακτήρα στο concept της ενώ η Άννα αποδεικνύει με μία κίνησή της μπροστά στον Γιώργο Καράβα πως έχει… κότσια!
MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30
