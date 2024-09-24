Τι κι αν βρίσκονται στο νησί της εξορίας και δεν έχουν μπει ακόμα σε ομάδα; Χριστιάνα και Μαρία έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Τα δύο κορίτσια φαίνεται να μην τα πηγαίνουν καλά στη μεταξύ τους συνύπαρξη, με την αδερφή της Παρασκευής Κερασιώτη να αναφέρει ότι έχουν ειπωθεί βαριά πράγματα από την πλευρά της γυμνάστριας.

«Με στοχοποιεί πάρα πολύ, γύρισε και είπε ότι είμαι αμόρφωτη. Γύρισε και είπε ότι δεν είμαι όμοιά της, και ότι αυτή έχει λεφτά και τέτοια. Δηλαδή, δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα που μου κάνει χωρίς λόγο».

Η Χριστιάνα Γρηγοράσκου από τη μεριά της ανέφερε: «Με βγάζει έξω φρενών, με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν ο άλλος δεν ξέρει να συμπεριφέρεται με βασικούς τρόπους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.