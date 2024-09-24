Survivor: Η Παρασκευή κλαίει που μαθαίνει οτι έχει έρθει η αδερφή της που επίσης κλαίει, αλλού για άλλον λόγο

Γιατί τελικά σόι πάει το βασίλειο. Και αποδεινύεται. Με την επιστροφή της Εκατερίνα Λιντβινοβα από το νησί της εξορίας στο Survivor, η Παρασκευή Κερασιώτη μαθαίνει πως και η αδερφή της Μαρία Κερασιώτη βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο και θα μπει στο παιχνίδι.

Η Εκατερίνα ελαφρώς ξενερωμένη έρχεται με νέα και φυσικά τα μοιράζεται απ' ευθείας με την επιστροφή της. Αποκαλύπτει τον ερχομό των 5 παικτών και των αδερφών των δύο παικτριών. Της Παρασκευής και της Βίκυς Πετεινάρη που το πήρε πιο ψύχραιμα από την Παρασκευή που στο άκουσμα της είδησης λύγισε.

Την ίδια ώρα οι αδερφές των δύο παικτριών στο νησί της εξορίας ήδη σφάχτηκαν. Με την Μαρία Κερασιώτη να βάζει τα κλάματα από τα λόγια που της είπε η Χριστιάνα Πετεινάρη.

Και κάπου εδώ αναρωτιόμαστε τι θα γίνει οταν τα δύο ζευγάρια των αδερφών βρεθούν πια στο ίδιο μέρος; Ε; Μπουρλότο...

