Tempting Fortune: Μετά τη...σφαγή για το Μπαλί η βόμβα του Τσιμιτσέλη

Το Tempting Fortune τελικά δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι επιβίωσης. Το είχαμε καταλάβει από την αρχή και το περιμέναμε πως και πως θεωρώντας πως θα κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμείωτο και δεν διαψευστήκαμε.

Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη και κάθε επεισόδιο τελειώνει με έναν γρίφο που ανάνβει νέες φωτιές στην ομάδα αλλά και σε εμάς τους τηλεθεατές. Στο χθεσινό επεισόδιο παρακολουθήσαμε τα απόνερα της κίνησης του Γιώργου Χότζα την περασμένη εβδομάδα να αγοράσει από το κοινό ταμείο ένα ταξίδι στο Μπαλί αξίας 7.500 Ευρώ.

Το είδαμε να έρχεται το μαλλιοτράβηγμα από την πρώτη στιγμή και σήμερα το είδαμε και σε τηλεοπτική μετάδοση. Τρελό μαναφούκι ανάμεσα στους παίκτες που δεν μπόρεσαν να χωνέψουν με τίποτα την κίνηση του συμπαίκτη τους και του πρότειναν αν θέλει να είναι εντάξει όταν πάρει το έπαθλο να μοιράσει τα λεφτά που αναλογούν στον καθένα τους για αυτό που έκανε. Σφαγή λέμε. Από πολλές πλευρές και ελάχιστες οι ψύχραιμες φωνές ανάμεσα στους 14 παίκτες.

Μέχρι τα κλάματα έβαλε ο Γιώργος που μάλλον το μετάνιωσε πικρά -προς το παρόν, όταν πάει πια στο Μπαλί σίγουρα θα το απολαύσει- και δεν ξέρει πως να εξιλεωθεί. Ήδη κάποιοι του έκοψαν και την καλημέρα και του απευθύνονται μόνο για τα απολύτως απαραίτητα.

Αργότερα βέβαια τα γύρισε και αποκάλυψε πως έχει στόχους και θέλει να πετύχει δυο τρια πραγματάκια.... Χμμμ

Η παρασπονδία του πάντως μάλλον θα περάσει σε δεύτερη μοίρα μετά την ανακοίνωση που κάνει ο παρουσιαστής του παιχνιδιού Γιάννης Τσιμτισέλης και ανάβει φωτιές σε όλους. Φωτιά στα μπατζάκια τους. Γιατί μόλις έμαθαν οτι δεν πρέπει να είναι σίγουροι πως στο τέλος ότι μείνει θα μοιραστεί ισόποσα. Και μια που τους πέταξε τη βόμβα, μια που έφυγε αφήνοντάς τους να βράζουν στο ζουμί τους ανάστατοι. Τώρα αρχίζει το καλό...

