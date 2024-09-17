Survivor: Ήττα και γκρίνια χάνοντας τις προμήθειες. Ποιοι βγήκαν αρχηγοί στις ομάδες;

Δεν είναι ευχάριστο να χάνεις, ειδικά όταν χάνεις πράγματα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση στο Survivor. Και οι Τίγρεις στην πρεμιέρα του παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ είχαν ρέντα. Δύο στα δύο. Και τη φωτιά και τις προμήθειες.

Όπως καταλαβαίνετε αυτό άναψε τα αίματα στην ομάδα των Αετών. Και καθώς ακόμα ούτε γνωρίζονται καλά, ούτε έχουν αρχίσει να σχηματίζουν τις όποιες συμμαχίες τους η γκρίνια ήταν άφθονη, όπως και οι πρώτες εμφανείς αντιπάθειες μεταξύ των παικτών.

Αργότερα στο βράδυ στη σπηλιά ο Γιώργος Λιανός αφού τους εξήγησε τη σημασία του χώρου για τους κατοίκους στον Άγιο Δομίνικο αλλά και τη σημασία που θα έχει πια το μέρος αυτό για τις ομάδες, τους ζήτησε να ψηφίσουν έκαστη ομάδα τον αρχηγό της.

Αρχηγός στους Τίγρεις

Αρχηγός στους Αετούς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.