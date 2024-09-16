Ευαγγελία Συριοπούλου: Ο λόγος που ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στον 7ο

Προφανώς για να πάει καλά το γούρι αφού και στην προηγούμενη εγκυμοσύνη της και πάλι λίγο πριν γεννήσει η Ευαγγελία Συριοπούλου είχε βρεθεί στην πρεμιέρα της Σταματίνας.΄

Η ηθοποιός γενικά δεν έκανε διαφορετικά τα πράγματα. Και στην πρώτη της εγκυμοσύνη πρωταγωνιστούσε στο «Έλα στη θέση μου» και ενώ όλοι γνώριζαν το έκρυβαν και με τα ρούχα και με τα πλάνα και το ίδιο συνέβη και αυτή τη φορά που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Ο Παράδεισος των κυριών».

