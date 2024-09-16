Κατερίνα Διδασκάλου: «Χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχουμε. Ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη»

Αντιθέτως, η αγαπημένη ηθοποιός είναι κάθετη μιλώντας για τα μαθήματα που έχει πάρει και όλοι θα έπρεπε να πάρουν από αυτή τη δουλειά. Η Κατερίνα Διδασκάλου βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια πια «Η πόρνη από πάνω» μίλησε για πολλά και ανάμεσά τους και το θέμα της σεξεργασίας:

«Αν κάτι πρέπει να μας διδάσκει αυτή η δουλειά είναι η ταπεινότητα. Η αναγνωρισιμότητα είναι ένα μέρος της δουλειάς και θέλει ευγνωμοσύνη γιατί χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχουμε» είπε αρχικά η Κατερίνα Διδασκάλου και συνέχισε:

«Εκτός απ’ ότι μου λένε μετά την παράσταση “Η πόρνη από πάνω” ότι μου αλλάξατε τη ζωή. Κάνω μια κακοποιημένη γυναίκα που της αλλάζει τη ζωή μια πόρνη που μετακομίζει στο από πάνω διαμέρισμα.

Μια περιθωριακή γυναίκα που στην αρχή όταν της μιλάει για αυτήν ο διεφθαρμένος δημόσιος λειτουργός, που είναι ένας αστυνομικός που πουλάει προστασία στα μαγαζιά, είχε απορήσει. Και πώς αυτή η γυναίκα της αλλάζει τη ζωή. Όταν διάβασα το έργο, είπα “Κοίτα μια ηρωίδα που περνάει τόσο σκοτάδι, καταφέρνει να βγει στο φως».

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει γνωρίσει σεξεργάτριες ή αν έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την παράσταση, απάντησε λέγοντας:

«Μιλάνε με πολύ σεβασμό για τη δουλειά τους και εγώ τις θεωρώ αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής μας αλυσίδας, διότι είναι γυναίκες που απορροφούν πάρα πολύ βία που αλλιώς θα εισέπρατταν άλλες γυναίκες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.