Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Super Κατερίνα: Ο Πέτρος Φιλιππίδης σήμερα. Πώς αντέδρασε στην κάμερα της εκπομπής

Ένα αποκλειστικό που σίγουρα κυνηγούν όλες οι ψυχαγωγικές εκπομπές είχε η Κατερίνα Καινούργιου

Super Κατερίνα: Ο Πέτρος Φιλιππίδης σήμερα. Πώς αντέδρασε στην κάμερα της εκπομπής

Ο συνεργάτης της εκπομπής Super Κατερίνα Ξενοφών Σκιντζής και η κάμερα της εκπομπής εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας τον Πέτρο Φιλιππίδη και τη σύζυγό του, Ελπίδα και τον πλησίασαν για να τον ρωτήσουν για τις εξελίξεις στην υπόθεσή του.

Όπως είναι γνωστό ο ηθοποιός έχει αθωωθεί για τις κατηγορίες του βιασμού που τον βάραιναν αρχικά και έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για δύο απόπειρες βιασμού για τις οποίες έχει κάνει έφεση που ήταν να εκδικαστεί αρχές Ιουνίου αλλά πήρε αναβολή για τον Νοέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πέτρος Φιλιππίδης Super Κατερίνα WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark