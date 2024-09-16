Survivor: Επέστρεψε με άγριες διαθέσεις. Ποιοι κέρδισαν την πρώτη μάχη για τη φωτιά;

Με το καλημέρα σας οι παίκτες αντιλήφθηκαν πως φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και είναι…ζόρικο.

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχτηκε τους παίκτες εξηγώντας τους πώς θα είναι αυτή τη σεζόν το Survivor:

Θέλω να σας καλωσορίσω σε ένα διαφορετικό Survivor, το οποίο επιστρέφει στις ρίζες του. Τι σημαίνει αυτό. Survivor, Surviving means… επιβιώνω. Το ένστικτο της επιβίωσης θα πρέπει να το οξύνετε σιγά σιγά. Το έχετε μέσα σας. Αυτή εδώ η υπέροχη χώρα είναι τροπική, ζεστή, υγρή, αλλά είναι και απαιτητική. Το ένστικτο της επιβίωσης θα πρέπει να γίνει πολύ δυνατό για να τα καταφέρετε. Και ομαδικά και ατομικά. Υπάρχει το ομαδικό παιχνίδι, αλλά και το ατομικό παιχνίδι.

Μπαίνουμε στην παράγραφο των παιχνιδιών. Θα υπάρχουν ατομικά παιχνίδια αλλά φέτος ποντάρουμε πάρα πολύ και στα ομαδικά παιχνίδια. Θα χρειαστεί συνεργασία, θα χρειαστεί καθοδήγηση, κάποιοι αναγκαστικά θα πρέπει να βγουν πιο μπροστά. Μπορεί να τους ανατεθεί ένας τέτοιος ρόλος. Προσωπική μου συμβουλή είναι ότι θα πρέπει να πρωταγωνιστήσετε. Είστε στο πιο γνωστό τηλεοπτικό πρόγραμμα επιβίωσης του κόσμου. Θα πρέπει να βάλετε τη σφραγίδα σας».

Πώς χωρίστηκαν οι ομάδες

Οι Τίγρεις – Οι παίκτες της κίτρινης ομάδας

• Γιάννης Γρυμανέλης, 31 ετών – Ηλεκτροσυγκολλητής μετάλλων

• Γεωργία Γεωργοπούλου, 50 ετών – Event planner

• Νίνο Νικολαΐδης, 26 ετών – Παγκόσμιος πρωταθλητής κωπηλασίας

• Μαρία Λυμπεροπούλου, 23 ετών – Marketing Director

• Παναγιώτης Τσακαλάκος, 45 ετών – Μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής

• Παρασκευή Κερασιώτη, 23 ετών – Μοντέλο

• Γεσθημανή Κουτούζογλου, 36 ετών – Υπαξιωματικός Ειδικών Δυνάμεων

• Τάσος Πανάς, 38 ετών – Γυμναστής

• Φοίβη Δεληκούρα, 27 ετών – Ηθοποιός

Οι Αετοί – Οι παίκτες της πράσινης ομάδας

• Ορφέας Γενκιανίδης, 24 ετών – Γυμναστής / Content Creator.

• Ελένη Κατσάρα, 34 ετών – Γυμνάστρια

• Αγγελική Κατσίνη, 36 ετών – Web Tv Presenter/Αθλητικογράφος

• Εκατερίνα Λιντβίνοβα, 26 ετών – TikToker

• Στέφανος Βλάχος, 20 ετών – Νοσηλευτής

• Άγγελος Τσάκας, 32 ετών – Χορευτής

• Βίκυ Πετεινάρη, 20 ετών – Μοντέλο / Γυμνάστρια

• Απόστολος Μιχαήλ, 30 ετών – Content Creator

• Γιάννης Ρηγάκης, 39 ετών – Dj / Event Manager

Η ομάδα που κατάφερε να πάρει τη φωτιά

Άμεση ήταν και η πρώτη δοκιμασία για τις δύο ομάδες και με ένα σημαντικό έπαθλο. Αυτό της φωτιάς. Μια κλασική μάχη που και αυτή τη φορά ήταν σημαντική και για τις δύο ομάδες.

Τελικά ήταν οι Τίγρεις αυτοί που κατάφεραν να πάρουν τη φωτιά στην καλύβα τους.

