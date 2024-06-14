«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Προσεγμένα πιάτα με στόχο μια θέση στο τελευταίο επεισόδιο- Δείτε το trailer

Η Έλλη και η Κατερίνα μπήκαν δυναμικά στην κουζίνα της Μαμάς και έφτασαν τις πέντε νίκες συνολικά. Μία ανάσα πριν το τελευταίο επεισόδιο, αντιμετωπίζουν τον Χριστόφορο και τη φίλη του, Πάμερη.

Ο Μάρκος υποδέχεται και τους τέσσερις και ελπίζει πως τα σημερινά πιάτα θα είναι νόστιμα και θα εντυπωσιάσουν τον Έκτορα, που πλέον έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους καλύτερους παίκτες της σεζόν.

Οι δύο φίλες, Έλλη και Κατερίνα, με περισσότερο κέφι, θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ετοιμάσουν «μοσχάρι τας κεμπάπ με πουρέ αγκινάρας». Ο στόχος είναι ένας - μία θέση στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν για να αναδειχτούν «πρωταθλήτριες της κουζίνας»!

Ο Χριστόφορος και η Πάμερη είχαν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε προηγούμενα επεισόδια της Μαμάς. Με άψογη συνεργασία και θετική ενέργεια είχαν κερδίσει 3 φορές. Ο Μάρκος σχολιάζει τις αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση και των δύο και στη συνέχεια δίνει το σύνθημα για να μαγειρέψουν καραμελωμένο κοτόπουλο με ανανά, μάνγκο και ρύζι».

Η Πάμερη ακούει ευλαβικά τις οδηγίες του Χριστόφορου και είναι αισιόδοξη πως θα εκτοπίσουν το αντίπαλο ζευγάρι και θα περάσουν στον τελικό!

