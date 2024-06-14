MY MAN CAN! με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος υπόσχεται να κάνει ακόμα περισσότερο χαμό, αφού πρώτα υποδεχτεί τους νέους... συνεργούς του!

Ο Παναγιώτης και η Βασιλεία, ο Δημήτρης και η Μαρία Α., ο Γιάννης και η Μαρία Σ., ο Τόλης και η Νάνσυ είναι τα τέσσερα ζευγάρια που θέλουν να περάσουν τις πιο τρελές δοκιμασίες, να κερδίσουν πλούσια δώρα καθώς και το «εισιτήριο» για το επόμενο επεισόδιο που θα δοθεί το πρώτο αυτοκίνητο.

Άραγε:

• Πόσα μπαλάκια του ping pong μπορούν να μεταφέρουν οι άντρες χρησιμοποιώντας το πρόσωπό τους που είναι γεμάτο με αφρό ξυρίσματος;

• Πόσα μπαλόνια μπορούν να σπάσουν τα κορίτσια στα πόδια των αγοριών τους;

• Η επόμενη δοκιμασία περιλαμβάνει παρκούρ με... βαλίτσες και βατραχοπέδιλα! Ωστόσο, πόσο χρόνο χρειάζονται οι άντρες για να διασχίσουν την ειδικά διαμορφωμένη πίστα;

• Ποιο από τα δύο ζευγάρια που φτάνουν στον τελικό θα προλάβει να ρίξει πρώτο τις 10 κορίνες του χρώματός τους;

Δείτε το trailer

Τα Σαββατόβραδα μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 15 Ιουνίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://mymancan.skaitv.gr/

#MyManCanGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.