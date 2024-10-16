Εβελίνα Παπούλια: «Αν την είχα «ψωνίσει», θα είχα περάσει πάρα πολύ καλά»

Ήταν η απόλυτη τηλεοπτική επιτυχία της εποχής. Οι «Δύο Ξένοι» και ο ρόλος της Μαρίνας Κουντουράτου πραγματικά στιγμάτισε τη ζωή και την καριέρα της Εβελίνας Παπούλια.

Η ίδια μίλησε για εκείνη την περίοδο και για όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα.

«Δεν ήταν μία ευχάριστη περίοδος για μένα. Ήμασταν πάρα πολύ αθώοι τότε, οτιδήποτε γραφόταν είχε μία βαρύτητα, ήταν ζόρικο. Όταν λοιπόν εσύ ζεις μια ήσυχη ζωή και δεν είσαι εκτεθειμένη, δεν σου είναι εύκολο ούτε η επιτυχία, ούτε η επίθεση, ούτε η αγάπη. Ήταν πολύ μεγάλο για μένα» αποκάλυψε η Εβελίνα Παπούλια και συνέχισε:

«Πέρασα πάρα πολλά στάδια. Με αντιμετώπιζαν ως Μαρίνα Κουντουράτου οι πάντες, από τον κόσμο μέχρι τους δημοσιογράφους. Αν μιλούσα σοβαρά ή έλεγα ότι δεν θέλω να δώσω άλλη συνέντευξη, έλεγαν ότι την έχω «ψωνίσει». Αν την είχα «ψωνίσει», θα είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Εγώ τότε προσπαθούσα να είμαι όσο πιο Εβελίνα γίνεται και ήταν δύσκολο.

Είχε συνδυαστεί ο ρόλος μου με την Ελένη Μενεγάκη αλλά δεν τη μιμήθηκα. Δεν είμαι και καλή στις μιμήσεις, προτιμώ να δανειστώ πραγματάκια και να χτίσω έναν ρόλο. Δεν έχει γίνει κουβέντα με την ίδια, ούτε αισθανόμουν άσχημα όταν τη συναντούσα, γιατί ήξερα ότι δεν ισχύει. Νομίζω ότι το χαιρόταν τότε, γιατί είχε και πολύ καλές σχέσεις με τον Αλέξανδρο (σ.σ Ρήγα). Δεν υπήρχε περίπτωση παρεξήγησης»

