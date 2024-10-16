Στο χθεσινό επεισόδιο, οι Φυλές αποφάσισαν ποιον θέλουν για αρχηγό. Οι μεν Τίγρεις, αν και χωρίς ομοφωνία, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νίνο. Οι δε Αετοί καθαίρεσαν τον John και τοποθέτησαν στη θέση του τον Άγγελο, ελπίζοντας σε καλύτερα αποτελέσματα.

Δείτε το trailer:

Το Νησί της Εξορίας περιμένει να υποδεχτεί τους έκπτωτους της κάθε Φυλής. Ποιους θα αποφασίσουν να αποχωριστούν για μερικές μέρες οι Κίτρινοι και οι Πράσινοι ρισκάροντας μία ενδεχόμενη αποχώρησή τους;

Η Σκηνή των Διαπραγματεύσεων είναι έτοιμη, περιμένοντας να δελεάσει τους επισκέπτες της…

Στους Κίτρινους, οι εντάσεις με επίκεντρο τη Χριστιάνα και τη Γεωργία συνεχίζονται - θέση όμως παίρνει και η Στεφανία.

Το αποψινό αγώνισμα οδηγεί σε ένα απολαυστικό έπαθλο που όλοι οι Survivors θέλουν να κάνουν δικό τους. Πάνω στην ένταση και στη διεκδίκηση, η Χριστιάνα βρίσκεται ξαφνικά στο έδαφος.

SURVIVOR

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15

Πηγή: skai.gr

