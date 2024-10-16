Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ποιους περιμένει το νησί της εξορίας - Δείτε το trailer

Ποιους θα αποφασίσουν να αποχωριστούν για μερικές μέρες οι Κίτρινοι και οι Πράσινοι, ρισκάροντας μία ενδεχόμενη αποχώρησή τους;

Survivor

Στο χθεσινό επεισόδιο, οι Φυλές αποφάσισαν ποιον θέλουν για αρχηγό. Οι μεν Τίγρεις, αν και χωρίς ομοφωνία, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νίνο. Οι δε Αετοί καθαίρεσαν τον John και τοποθέτησαν στη θέση του τον Άγγελο, ελπίζοντας σε καλύτερα αποτελέσματα.

Δείτε το trailer:

Το Νησί της Εξορίας περιμένει να υποδεχτεί τους έκπτωτους της κάθε Φυλής. Ποιους θα αποφασίσουν να αποχωριστούν για μερικές μέρες οι Κίτρινοι και οι Πράσινοι ρισκάροντας μία ενδεχόμενη αποχώρησή τους;

Survivor

Η Σκηνή των Διαπραγματεύσεων είναι έτοιμη, περιμένοντας να δελεάσει τους επισκέπτες της… 

Στους Κίτρινους, οι εντάσεις με επίκεντρο τη Χριστιάνα και τη Γεωργία συνεχίζονται - θέση όμως παίρνει και η Στεφανία. 

Survivor

Το αποψινό αγώνισμα οδηγεί σε ένα απολαυστικό έπαθλο που όλοι οι Survivors θέλουν να κάνουν δικό τους. Πάνω στην ένταση και στη διεκδίκηση, η Χριστιάνα βρίσκεται ξαφνικά στο έδαφος.

SURVIVOR
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark