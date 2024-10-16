Στέλιος Διονυσίου: Τι είπε για τον επικείμενο πλειστηριασμό του σπιτιού του

Η είδηση βγήκε από τις λίστες των επικείμενων πλειστηριασμών κατοικιών και ακινήτων που αναρτούνται στο διαδίκτυο. Και σύμφωνα με τους καταλόγους ο Στέλιος Διονυσίου κινδύνευε να χάσει το σπίτι του, που σύμφωνα με τους πίνακες βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 27 Νοεμβρίου, με τιμή εκκίνησης 785.000,00. Στον πλειστηριασμό αυτόν συμπεριλαμβάνονταν και επιπλέον ιδιοκτησίες του τραγουδιστή στο εν λόγω ακίνητο (αποθήκες και θέσεις πάρκινγκ).

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό και τον δημοσιογράφο Θάνο Βάγιο, εξηγώντας πως έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες της ανακοπής του πλειστηριασμού αυτού και πως είναι θέμα χρόνου να τον διακόψει.

«Αυτό το σπίτι το αγόρασα πριν από 25 χρόνια που ήταν άλλες εποχές, προ κρίσης. Το ποσό ήταν δάνειο, δεν είχα στην άκρη ένα εκατομμύριο και πήγα και πήρα ένα σπίτι, είναι δάνειο. Κάποτε που βγάζαμε λεφτά και δουλεύαμε πέντε μέρες την εβδομάδα, το πληρώναμε το δάνειο. Μετά από κάποια στιγμή τα πράγματα στένεψαν. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί Έλληνες που την πάτησαν σαν κι εμένα» είπε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου και συνέχισε:

«Σήμερα είναι άλλη μέρα, αύριο ξημερώνει άλλη μέρα, έρχονται πράγματα στη ζωή σου που δεν περιμένεις. Αλλά αν υπάρχει καλή θέληση και συνεργασία και από τη μία μεριά και από την άλλη, τέτοια θέματα λύνονται. Δόξα τω θεώ δεν με ανησυχεί.

Έχω κάνει μια ανακοπή για να γίνει αυτό το πράγμα, επομένως είναι θέμα ημερών να γίνει η ανακοπή του πλειστηριασμού. Έχω μπει σε διαδικασία αποπληρωμής μέρους της οφειλής. Κι εγώ το αμέλησα και αυτοί βέβαια δεν με ενοχλούσαν είναι η αλήθεια, επομένως λίγο ο ένας λίγο ο άλλος φτάσαμε εδώ. Αλλά εντάξει, είναι τυπική διαδικασία. Έμενα παλιά εκεί, τώρα το έχω νοικιάσει»

