Selena Gomez: Δεν θα αφήσει τη μουσική, αλλά αισθάνεται περισσότερο υγιής στην υποκριτική

Η Σελίνα Γκόμεζ διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά τους θαυμαστές της ότι παρά την ακμάζουσα καριέρα της στην υποκριτική, η παρουσία της στη μουσική θα συνεχιστεί.

Σε συνέντευξή της στο THReporter, η Σελίνα Γκόμεζ, η οποία αυτή τη στιγμή εστιάζει στην υποκριτική, με πρόσφατες συμμετοχές στην ταινία «Emilia Perez» και στη σειρά «Only Murders In The Building» αναφέρθηκε στη μουσική της καριέρα.

Αναφερόμενη στο το τι ελπίζει να επιτύχει επαγγελματικά, η ηθοποιός και τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί μια μεγαλύτερη εστίαση στην κινηματογραφική και τηλεοπτική πλευρά των πραγμάτων.

«Νομίζω ότι έχω κάνει όσα ήθελα να κάνω στη μουσική» είπε. «Είναι συναρπαστικό γιατί νιώθω ότι δεν έχω ξεκινήσει καν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παρ' όλο που ξέρω ότι έχω συμμετάσχει σε μερικά σπουδαία έργα και είμαι πραγματικά περήφανη για αυτά. Μου αρέσει που πρέπει να κερδίσω τη θέση μου και μου αρέσει η αφήγηση. Οπότε, είμαι ενθουσιασμένη που θα κάνω περισσότερα σε αυτό» διευκρίνισε.

Όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη μουσική πτυχή της καριέρας της, η Γκόμεζ εξήγησε: «Σχεδόν τελείωσε. Η μουσική δεν εγκαταλείπεται. Απλώς την άφησα στην άκρη για λίγο». Πρόσθεσε επίσης ότι αισθάνεται περισσότερο υγιής στην υποκριτική από ό,τι στη μουσική, επειδή δεν χρειάζεται να είναι πάντα προσωπική.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο NME σε ερώτηση αν υπάρχουν σχέδια για νέο άλμπουμ, η Σελίνα Γκόμεζ απάντησε: «Λοιπόν, αν είχα, θα ήθελα πολύ να μιλήσω γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ ωραίο να επικεντρωνόμαστε σε αυτήν την πλευρά του αγωνιστικού χώρου. Θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις».

Πηγή: skai.gr

