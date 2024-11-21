O Τάκης Ζαχαράτος… έγινε Mariah Carey και είναι υπέροχος! – Δείτε το video

Ο Τάκης Ζαχαράτος επέστρεψε τη φετινή σεζόν με τη νέα του θεατρική παράσταση, «Sweet Dreams», στο Embassy Theater. Ο αγαπημένος μίμος, θέλοντας να προσκαλέσει το κοινό να βρεθεί εκεί και να παρακολουθήσει την παράσταση τις ημέρες των Χριστουγέννων, μεταμορφώθηκε σε Mariah Carey.

Ο Τάκης Ζαχαράτος «αναβίωσε» τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Mariah Carey, «All I Want For Christmas Is You», και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.



«Η παράσταση-φαινόμενο της χρονιάς άνοιξε τις χριστουγεννιάτικες πόρτες της και θα βρίσκεται στην καρδιά του Κολωνακίου τις φετινές γιορτές! Οι αποκαλύψεις ήρθαν και ο Άη Βασίλης μας επισκέφτηκε λίγο νωρίτερα εδώ στο Embassy Theater. Ο Τάκης παίρνει την πιο λαμπερή του διάθεση και παρέα με τη Mariah Carey θα μας χαρίσουν γιορτές με λάμψη, γέλιο, χρώματα και glitter! All I want for Christmas is… Sweet Dreams από κοντά!», έγραψε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.