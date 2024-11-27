Το σερί της ήττας των Κίτρινων στις τελευταίες δοκιμασίες, τους έχει αποδυναμώσει σωματικά και ψυχικά. Ο John ήταν ο νικητής της ατομικής ασυλίας στην ομάδα των Κίτρινων. Κατόπιν συζήτησης με όλη του την ομάδα, κατέληξε να επιλέξει την Μαρία, με αποτέλεσμα να είναι η τρίτη υποψήφια που θα αγωνιστεί στον αγώνα επιβίωσης μαζί με τον Μιχάλη και την Γεωργία.

Παρόλα αυτά ο αγώνας επιβίωσης ολοκληρώθηκε σε λίγα μόλις λεπτά, αφού η Μαρία, ''τα παράτησε'' και έθεσε τον εαυτό της αυτομάτως εκτός παιχνιδιού. Έτσι, η Γεωργία και ο Μιχάλης παραμένουν στο παιχνίδι.

«Ναι Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι το άφησα, δεν ήθελα να αγωνιστώ, είναι κάτι το οποίο έχω αποφασίσει. Είχα περάσει τέλεια, όμως τελευταία δεν ήμουν πολύ καλά και δεν θέλω να μου μείνει αυτό το συναίσθημα». Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες της. Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Νίνο της είπε:

«Ευχαριστώ πολύ για όλα, να προσέχεις...»

